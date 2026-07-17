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Hollywood

Otra tragedia para las Kardashian: muere su exguardaespaldas mientras viajaba en su motocicleta

Apenas ayer perdió la vida la madre de Kris Jenner y ahora enfrentar el deceso del hombre que estuvo a cargo de su seguridad.

Julio 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Guardaespaldas-Kardashian.jpg

Muere el exguardaespaldas de las Kardashian de forma trágica.

Getty Images/GoFundMek

“Le sobreviven su esposa Fay, su hija Brooke, su hijo Noah, una familia que lo amaba y un extraordinario círculo de amigos repartidos por todo el mundo”.

La familia Kardashian-Jenner enfrentó la muerte de Mary Jo Shannon, ‘MJ’, madre de Kris Jenner, apenas el día de ayer 16 de julio. Ahora, se dio a conocer que Mason Maynes, el hombre que por años fue su guardaespaldas murió en un trágico accidente a los 52 años.

De acuerdo con una campaña de recaudación de fondos organizada en GoFundMe, el deceso de Mason se produjo cuando viajaba a bordo de su motocicleta.

“Dos días antes de lo que habría sido su 53 cumpleaños, la vida de Mason fue arrebatada prematuramente en un trágico accidente de tráfico”, dice el escrito.

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Agregaron que “le sobreviven su esposa Fay, su hija Brooke, su hijo Noah, una familia que lo amaba y un extraordinario círculo de amigos repartidos por todo el mundo”.

En la publicación no se revelaron detalles de la muerte de Maynes, sin embargo, el hombre fue descrito como un “protector”, un “mentor” y “un gigante en todo el sentido de la palabra, con un corazón aún más grande”.

Según la revista People, la recaudación de fondos tiene como objetivo apoyar a la esposa de Mason con los gastos funerarios para que el hombre reciba la “despedida que merece”.

Durante su trabajo como guardaespaldas, Mason estuvo a cargo de la seguridad de Kim Kardashian, Kriss Jenner, Kendall Jenner y Kanye West. Incluso, trabajaba para la familia Kardashian cuando Kim fue asaltada a punta de pistola en París en 2016.

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Kevin Hart, Charlie Puth, Lewis Hamilton y Nicki Minaj fueron otras de las celebridades con las que trabajó como guardaespaldas.

Descanse en paz.

Clan kardashian guardaespaldas Muerte
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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