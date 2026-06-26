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Hollywood

Ex de Christina Ricci la acusa de tener PROBLEMAS CON EL ALCOHOL; quiere más poder en la custodia de su hijo

La actriz vuelve a enfrentar una batalla legal con su expareja.

Junio 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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El ex de Christina Ricci la acusa de tener problemas con el alcohol.

Getty Images

A casi seis años de su mediático divorcio, la actriz Christina Ricci vuelve a enfrentar una nueva batalla por la custodia de su hijo Freddie, de 11 años, con su expareja James Heerdegen.

Cabe recordar que durante la pandemia, Ricci denunció episodios de violencia doméstica.

Ahora, según documentos judiciales, Heerdegen solicitó una modificación al acuerdo de custodia vigente y pidió al tribunal que la protagonista de ‘Casper’ se someta a controles de alcoholemia antes de convivir con su hijo.

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La petición marca un nuevo capítulo en una relación marcada por acusaciones desde su separación en 2020.

James busca obtener una mayor participación en la custodia de su hijo Freddie.

Por su parte, Ricci ha rechazado las acusaciones y dijo que los dichos de su ex forman parte de una estrategia legal.

La disputa actual ocurre años después de uno de los divorcios más mediáticos de Hollywood.

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En 2020, Christina obtuvo una orden de protección temporal contra Heerdegen tras denunciar presuntos episodios de abuso físico y emocional ocurridos durante la pandemia.

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Los documentos de aquel proceso incluían fotos y testimonios presentados por la actriz. Posteriormente, ambos llegaron a acuerdos relacionados con la custodia y la manutención de Freddie, permitiéndoles avanzar en la disolución del matrimonio.

Guardia y custodia alcoholismo divorcio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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