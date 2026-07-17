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Obligan a Pedro Sola a ir a un albergue DE PERROS para “campaña de sensibilización” de TV Azteca

Junto a sus compañeros de ‘Ventaneando’ convivieron con canes y les llevaron un donativo.

Julio 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Pedro Sola y sus compañeros de ‘Ventaneando’ acudieron a un hospital para perros.

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“Yo creo que me huelen de que no soy cariñoso”.

Luego del pronunciamiento de TV Azteca ante la polémica que hizo explotar Pedro Sola, y donde manifestaron que implementarían “un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal”, ya lo llevaron a cabo.

Y es que aparentemente la televisora envió a los presentadores de ‘Ventaneando’ a una fundación para ‘reparar el daño’.

Mónica Castañeda, Linet Puente, Rosario Murrieta, Ximena Pérez ‘La Choco’ y Ricardo Manjarrez, acudieron al ‘Hospital Yaakunah’, mismo que fue elegido por su atención a perritos abandonados.

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“Los animalistas tienen distintos padecimientos, en el caso de ‘Kira’ tiene cáncer en la vejiga. A ‘Shein’ la atropellaron, entonces ya no puede mover la patita porque le quedó afectado un músculo y ‘Tasmania’ tiene un tumor en la oreja, en la parte cercana a su oído y a su ojito”, dijo Castañeda.

Al tiempo, Manjarrez indicó que “también hay gatitos”.

En tanto, para Pedro Sola, fue la primera ocasión que convivió con canes, y aunque reconoció que en los últimos días ha vivido momentos complicados, esta experiencia representó algo nuevo que le produjo hasta ganas de llorar.

“Cuando hay perros a mi alrededor, en primer lugar a mí no se me acercan y yo no sé por qué. Yo creo que me huelen de que no soy cariñoso. No me dan miedo, simplemente no estoy acostumbrado. Hoy que estuve con ellos a mi alrededor me sentí muy extraño (…) Todos estaban muy cariñosos”, expresó.
Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

Lee cada detalle de los habitantes del realtiy show de TelevisaUnivision

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NO TE VAYAS SIN LEER: Denuncian formalmente a Pedro Sola por presunta apología al MALTRATO ANIMAL y piden se cancele ‘Ventaneando’

Los comunicadores llegaron hasta el albergue con un donativo y estuvieron interactuando con los animales, sin embargo, de nueva cuenta llamó la atención que la líder de ‘Ventaneando’ se desentendió de lo ocurrido.

Pedro Sola Ventaneando perros
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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