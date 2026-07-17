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Hollywood

Murió Brenda Fricker, la inolvidable señora de las palomas en “Mi Pobre Angelito 2"

Descanse en paz.

Julio 17, 2026 • 
MrPepe Rivero
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Brenda Fricker

Home Alone

El mundo del cine vuelve a estar de luto. Esta vez, por la muerte de la actriz Brenda Frecker, la inolvidable señora de las palomas en “Mi pobre angelito 2" junto a Macaulay Culkin.

La actriz travesaba un periodo de problemas de salud desde hace algunos meses. Por información de su oficina, Brenda Frecker murió a los 81 años tras una larga enfermedad.

“Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar más pobre por su ausencia”, dijo su agente Phil Belfield en un comunicado.

“Tuve el honor de conocerla, quererla y trabajar con ella, y siempre ocupará un lugar en mi corazón y en el de tantos aficionados al cine y la televisión de todo el mundo”, insistió Belfield en síntoma de lealtar.

Originaria de Dublín, Irlanda, Brenda Fricker inició su carrera como actriz en la década de 1960 y participó en decenas de producciones británicas e irlandesas. Pero su salto a Hollywood no fue menor. Brenda ganó el Oscar a la Mejor Actriz de reparto por la película “My left Foot”, por su interpretación de Bridget Fagan Brown.

Además de las películas mencionadas, participó en otros filmes como “A time to kill” y “Veronica Guerin”. En teatro, su nombre iluminó las marquesinas en producciónnes como “Lavender Blue” y “A Pagan’s Place”.

El embajador de Estados Unidos en Irlanda, Edward Walsh, le dedicó un emotivo posteo donde la describió como “una gigante del cine irlandés”.

“De Dublín a Hollywood, su trabajo llevó las historias de Irlanda al mundo e inspiró a generaciones a ambos lados del Atlántico. Deja un legado extraordinario y quiero trasladar mi más sentido pésame a su familia, amigos y a todos los que la quisieron”, escribió el diplomático en X.

Descanse en paz.

Luto Mi pobre angelito
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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