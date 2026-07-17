Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

De qué murió el hijo de Aylín Mujica y el desgarrador mensaje de su padre, Osamu Menéndez

Descanse en paz Mauro.

Julio 17, 2026 • 
TVyNovelas
hijoaylin-mujica-.jpg

Murió hijo de Aylín Mujica

Instagram

Este viernes estremeció la noticia de la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz y presentadora cubana Aylín Mujica.

La periodista Mandy Fridmann reportó desde temprano el sensible fallecimiento del joven músico, y alertó que Aylín Mujica estaba en Colombia, grabando la nueva temporada de Top Chef VIP para Telemundo.

Según la información, Mauro padecía neumonía... Aylín Mujica le aconsejó que no realizara un viaje que tenía planeado a Bermudas, pero él sí viajó pese a estar enfermo.

Fue durante la noche del 16 de julio cuando Mario Menéndez murió. Primeras versiones señalan la causa de muerte como un infarto.

Más noticias internacionales de impacto:
Bonnie-Tyler.jpg
Hollywood
Muere a los 75 años Bonnie Tyler; la cantante que volvió ‘Total Eclipse of the Heart’ un himno pop de los 80’s
La intérprete estuvo en coma y luego se recuperó, sin embargo, su salud empeoró.
Julio 09, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hollywood
Hermano de Ariana Grande sufre CONMOCIÓN CEREBRAL tras grave accidente durante función de teatro
Julio 07, 2026
Hollywood
Boda de Taylor Swift y Travis Kelce: todos LOS DETALLES sobre la cena, la ceremonia y la fiesta
Julio 02, 2026
Hollywood
‘Malcolm el de en medio’ anuncia SU DIVORCIO tras 10 años casado y un hijo en común
Julio 02, 2026
Hollywood
No creerás cómo lucen DE ATRACTIVOS los hijos de Britney Spears; debutaron como modelos en París
Julio 01, 2026
¡Crece la familia de Kylie Jenner!
Hollywood
Exchef de Kylie Jenner denuncia que por “intensa” carga de trabajo que le impuso tuvo un ABORT0 espontáneo
Junio 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Christina-Ricci.jpg
Hollywood
Ex de Christina Ricci la acusa de tener PROBLEMAS CON EL ALCOHOL; quiere más poder en la custodia de su hijo
Junio 26, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Brandi-Glanville.jpg
Hollywood
Estrella de ‘Real Housewives of Beverly Hills’ tiene un TUMOR EN LA CARA que contrajo por vía s3xu4l
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Joe-Manganiello.jpg
Hollywood
Exesposo de Sofía Vergara sufre AMPUTACIÓN de un órgano y revela “cascada de enfermedades autoinmunes”
Junio 25, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

Aylín Mujica dejó Colombia para ir por los restos mortales de su hijo, así como el padre de éste, Osamu Menéndez.

¿Cuál mensaje compartió Osamu, padre del joven?

En redes sociales, Osamu Menéndez rompió el silencio mediante un mensaje -que luego desapareció- con el que confirmó la muerte de su hijo:

“Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”.

Mauro, cuyo nombre artístico era MAAHEZ, viajó a Barbados a un juego de beisbol. Aylín Mujica lo tuvo cuando ella tenía 19 años.

Descanse en paz.

Aylín Mujica Muerte No te pierdas
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Maria-Victoria.jpg
Famosos
María Victoria NO SABE que su amiga Elsa Aguirre ya murió y sus nietos revelan los motivos
Julio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Guardaespaldas-Kardashian.jpg
Hollywood
Otra tragedia para las Kardashian: muere su exguardaespaldas mientras viajaba en su motocicleta
Julio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Enrique-Guzman.jpg
Famosos
Silvia Pinal quería ABORTAR a Alejandra y Luis Enrique, así lo reveló Enrique Guzmán
Julio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
ana gabriel y silvana.jpg
Famosos
Ana Gabriel comparte con fans fotos de su viaje de placer con Silvana Rojas
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
brenda-fricker-pobre-angelito--.jpg
Hollywood
Murió Brenda Fricker, la inolvidable señora de las palomas en “Mi Pobre Angelito 2"
Descanse en paz.
Julio 17, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Sacerdote-abuso.jpg
Viral
Arrestan a sacerdote por presunta P3DERAST1A; la víctima lo tenía registrado como ‘Winnie Pooh’
La madre de la menor revisó el celular y descubrió conversaciones de índole sexu4l.
Julio 17, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
emiliano aguilar pelea belicofest.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar revela con quién y por qué se peleó en el BelicoFest
El hijo de Pepe Aguilar niega que haya recibido ayuda durante la pelea: “Yo solito lo tumbé”
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
pedro sola mauricio castillo.jpg
Famosos
Mauricio Castillo alborota las redes por comentario sobre Pedro Sola: “Pago la consecuencia de mis actos”
El artista plástico y ex integrante de Otro Rollo comentó la publicación en la que se anuncian medidas correctivas por los comentarios de Pedrito Sola contra los perros
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores