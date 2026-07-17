De qué murió el hijo de Aylín Mujica y el desgarrador mensaje de su padre, Osamu Menéndez

Este viernes estremeció la noticia de la muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz y presentadora cubana Aylín Mujica.

La periodista Mandy Fridmann reportó desde temprano el sensible fallecimiento del joven músico, y alertó que Aylín Mujica estaba en Colombia, grabando la nueva temporada de Top Chef VIP para Telemundo.

Según la información, Mauro padecía neumonía... Aylín Mujica le aconsejó que no realizara un viaje que tenía planeado a Bermudas, pero él sí viajó pese a estar enfermo.

Fue durante la noche del 16 de julio cuando Mario Menéndez murió. Primeras versiones señalan la causa de muerte como un infarto.

Aylín Mujica dejó Colombia para ir por los restos mortales de su hijo, así como el padre de éste, Osamu Menéndez.

¿Cuál mensaje compartió Osamu, padre del joven?

En redes sociales, Osamu Menéndez rompió el silencio mediante un mensaje -que luego desapareció- con el que confirmó la muerte de su hijo:

“Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus mensajes de condolencias”.

Mauro, cuyo nombre artístico era MAAHEZ, viajó a Barbados a un juego de beisbol. Aylín Mujica lo tuvo cuando ella tenía 19 años.

Descanse en paz.