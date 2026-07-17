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Camila Sodi se entera de la POSIBLE LIBERACIÓN del secuestrador de su mamá en plena entrevista

Uno de los criminales que privó de la libertad a Ernestina Sodi y a Laura Zapata busca dejar la prisión.

Julio 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Camila Sodi se enteró que uno de los secuestradores de su mamá buscar salir de prisión.

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“Me estoy enterando ahorita por ti, no sabía nada de esto”.

Hace unos días, Laura Zapata reveló que tendría que volver a estar frente a frente con uno de los hombres que le arrebataron la libertad.

Y es que fue en el año 2002 cuando las hermanas Zapata y Ernestina Sodi fueron secuestradas cuando salían de un teatro de la Ciudad de México. Aparentemente los criminales estaban tras el dinero de Thalía, por ello las raptaron

Este hecho provocó que Laura y Ernestina se distanciaran, pues Sodi habría creado que Zapata había planeado todo.

TE RECOMENDAMOS: Laura Zapata deberá VOLVER A VER a uno de sus secu3strad0res por insólita razón

Ahora, en un reciente encuentro con la prensa, Camila, hija de Ernestina, y quien se encontraba en silla de ruedas mientras se recupera de una histerectomía, fue cuestionada sobre el amparo que promovió uno de los secuestradores de su madre.

Camila, de inmediato tuvo un cambio inmediato en su expresión al escuchar la pregunta: “Me estoy enterando ahorita por ti, no sabía nada de esto”.

Afectada, Sodi permaneció unos segundos en silencio y apenas alcanzó a expresar: “¡Qué fuerte!”.

Tras lo ocurrido, perdió el hilo de la conversación y decidió no emitir más declaraciones sobre el caso.

¿Cuántos años de prisión enfrenta el secuestrador de Ernestina y Laura?

Laura Zapata permaneció privada de la libertad durante 18 días, mientras que Ernestina Sodi estuvo secuestrada 45 días, hasta que finalmente ambas recuperaron su libertad tras un largo proceso de negociación.

Las autoridades investigaron que los delincuentes habrían elegido a las hermanas por su vínculo con Thalía, quien ya estaba casada con el empresario musical Tommy Mottola, expresidente de Sony Music Entertainment.

Tras varios años de investigaciones y procesos judiciales, en 2015 un juez federal sentenció a José Luis Canchola Hernández, identificado como uno de los integrantes de la banda responsable, a 48 años y nueve meses de prisión por los delitos de secuestro y delincuencia organizada.

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NO TE VAYAS SIN LEER: Camila Sodi habla por primera vez del secuestro de su mamá y las amenazas que recibió su familia

Pese a las autoridades detuvieron a varios presuntos implicados, Canchola Hernández fue uno de los principales responsables en recibir una condena.

Camila Sodi Ernestina Sodi Laura Zapata secuestro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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