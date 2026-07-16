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Hollywood

Muere ‘MJ’, la abuela de las hermanas Kardashian, a los 91 años: “tengo el corazón destrozado”

La madre de Kris Jenner, falleció a sólo 10 días de cumplir 92 y tras haber superado cáncer de mama y colon.

Julio 16, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Kris Jenner despidió con profundo dolor a su madre.

Getty Images/Instagram

“No hay palabras que puedan captar lo que ella ha significado para mí o el corazón roto que siento al tener que decir adiós”.

Una triste noticia invade a la familia Kardashian, pues se confirmó el deceso de Mary Jo Shannon, mejor conocida como ‘MJ’, madre de la actriz Kris Jenner. Fue la propia celebridad quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

El mensaje de Jenner apareció luego de varios días de ausencia de la matriarca en sus perfiles de internet. En su publicación, la madre de Kim Kardashian aseguró tener el corazón roto.

“Hoy nos despedimos de mi hermosa mami ‘MJ’. No hay palabras que puedan captar lo que ella ha significado para mí o el corazón roto que siento al tener que decir adiós. Mi madre era el corazón de nuestra familia”, compartió la empresaria.

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Aunque no se desvelaron las causas de la muerte, se sabía que ‘MJ’ habría sobrevivido en dos ocasiones a distintos tipos de cáncer: de mama y de colon.

“Ella nos enseñó que la familia lo es todo. Ella nos mostró cómo amar incondicionalmente y cómo encontrar alegría en los pequeños momentos. Ella me mostró cómo enfrentar los desafíos de la vida con resistencia y fe”, indicó.

Apenas en 2025, durante la celebración de su cumpleaños, Jenner reveló en una entrevista que le había pedido a su madre vivir con ella; sin embargo, la abuela de Khloé y Kendall se negaba porque siempre fue una mujer independiente.

“Mi corazón está roto en un millón de pedazos... Gracias por darme la mejor infancia y, oh, qué hermosa vida bendita... Te amo por siempre, mami”, concluyó Jenner en el comunicado.
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La última aparición de ‘MJ’ en ‘The Kardashians’ ocurrió durante la temporada pasada, cuando precisamente celebró su cumpleaños número 90 rodeada de hijos, nietos y bisnietos.

Descanse en paz.

kim kardashian Kris Jenner
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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