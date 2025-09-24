Suscríbete

James Van Der Beek

Es un actor estadounidense conocido por interpretar a ‘Dawson Leery’ en ‘Dawson’s Creek’ y a ‘Elijah Mundo’ en ‘CSI: Cyber’.

James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
Protagonista de ‘Dawson’s Creek’ reaparece tras ser diagnosticado con cáncer
James Van Der Beek no pudo asistir a la reunión pactada con sus compañeros de ‘Dawson’s Creek’ por sus problemas de salud.
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez