James Van Der Beek
Es un actor estadounidense conocido por interpretar a ‘Dawson Leery’ en ‘Dawson’s Creek’ y a ‘Elijah Mundo’ en ‘CSI: Cyber’.
Hollywood
Protagonista de ‘Dawson’s Creek’ reaparece tras ser diagnosticado con cáncer
James Van Der Beek no pudo asistir a la reunión pactada con sus compañeros de ‘Dawson’s Creek’ por sus problemas de salud.
September 24, 2025
·
Ericka Rodríguez