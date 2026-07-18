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¿Quién es el cantante Arnulfo Jr. y por qué implican a su hijo en el feminicidio de Pamela Yahaira?

Arnulfo N, hijo del cantante, tiene al menos dos detenciones anteriores por delitos como robo con violencia

Julio 17, 2026 • 
Alejandro Flores
arnulfo jr.jpg

El cantante Arnulfo Jr. y su hijo (círculo)

Instagram / Imagen TV

La investigación del feminicidio de Pamela Yahaira agregó un elemento nuevo este viernes 17 de julio: la presunta implicación del hijo del cantante de regional mexicano Arnulfo Jr.

El crimen ha sacudido a la sociedad mexicana por la crueldad con la que se ejecutó y porque fue la propia víctima, horas antes de morir, la que narró los hechos: la rociaron con gasolina y le prendieron fuego para luego abandonarla en un lote baldío de Juárez, Nuevo León, agonizando.
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La investigación policíaca llevó primero a la detención de tres presuntos implicados este jueves pero ahora también se ha virado la acusación hacia Arnulfo N, hijo del cantante.

¿Quién es Arnulfo Jr y cuál ha sido su carrera en la música?

Arnulfo Jr (su nombre de pila es Arnulfo López Gallegos) comenzó su carrera con el grupo La Amenaza, con el que grabó su primer disco. Después se hizo vocalista de la banda El Golpe, así como de El Trailer de Lupe Villarreal y de Los Arcángeles del Norte.
Es hijo de Arnulfo López S., vocalista del grupo Los Traileros del Norte.
De acuerdo con la biografía publicada por el sitio Arema (promotora de espectáculos), Arnulfo Jr se adentró en el mundo de la música desde temprana edad.

“No se animaba a cantar debido a su timidez, siendo su madre quien lo convenció para que cantara con sus primos, y de ahí lo invitaron a participar con ellos en el grupo”.

Su imagen se caracteriza por tener un parche en el ojo derecho, producto de un grave accidente que sufrió el 21 de febrero de 1996.

Arnulfo Jr no ha hecho, hasta el momento, declaraciones sobre las imputaciones contra su hijo, quien tiene un largo historia de detenciones por delitos como robo con violencia.

Todo esto sucede dentro y fuera de La Casa de los Famosos 2026

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La sospecha de la policía de que está presuntamente implicado en el feminicidio de Pamela Yahaira se basa en que la camioneta que se habría utilizado para el crimen, está a su nombre.

Delito Cantante
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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