Murió el actor James Van Der Beek, protagonista de “Dawson’s Creek”, tras lucha contra el cáncer

Descanse en paz.

Febrero 11, 2026 • 
MrPepe Rivero
james-va-der-beek.jpg

James Van Der Beek

Getty Images

“Nuestro amado James David Van Der Beek murió con paz esta mañana”, escribió la familia del actor, inolvidable por ser protagonista de la serie de los años 90 y 00s, “Dawson’s Creek”.

“Enfrentó sus últimos días con coraje, fe y gracia. Hay mucho para compartir sobre sus deseos, amor por la humanidad y lo sagrado del tiempo, esos días llegarán”, informó su familia en redes sociales..

“Por ahora, pedimos privacidad mientras despedimos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo”.

James Van Der Beek siempre destacó la importancia del apoyo de su familia mientras enfrentaba el cáncer colorrectal.

Estuvo casado desde 2010 con Kimberly Van Der Beek, con quien tuvo seis hijos: Olivia, Joshua, Annabel Leah, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah. El actor reconoció que su esposa fue un pilar fundamental, enseñándole el verdadero significado del amor incondicional.

James Van Der Beek mantuvo una actitud resiliente y continuó con varios proyectos, como su aparición en el programa “The Masked Singer” como el personaje “Griffin”.

También se le recuerda por trabajos en cine, como Varsity Blues (Juego de campeones), que es un clásico del cine de preparatoria y deportes. Lo vimos en Don’t Trust the B---- in Apartment 23, donde interpretó una versión ficticia, egocéntrica y divertidísima de sí mismo.

Descanse en paz.

