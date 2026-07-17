Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Reportan muerte del hijo mayor de Aylín Mujica a los 31 años

Descanse en paz, Mauro.

Julio 17, 2026 • 
TVyNovelas
hijo-aylin-mujica.jpg

Reportan muerte de hijo de Aylín Mujica

Getty Images

La periodista Mandy Fridmann reportó una tragedia: La muerte de Mauro, el hijo mayor de Aylín Mujica, a los 31 años.

Según este primer reporte, la actriz de origen cubano recibió la terrible noticia “mientras estaba en la grabación de ‘Top Chef VIP’ en Colombia”. Aylín Mujica estaría viajando a Barbados, donde se encontraría con los restos de su hijo.

De acuerdo con la primera información, el músico habría muerto por complicaciones de una neumonía. Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial de parte de la familia.

Mauro Méndez, fue el que Aylín Mujica tuvo con el músico Osamu Menéndez.

“Por respeto a Aylín y este dolor en la familia, solo nos apegaremos a decir lo que confirmamos hasta ahora. Como sabes, la querida actriz se encuentra en Bogotá, Colombia, grabando el reality de Telemundo. Su hijo mayor, quien es DJ y cuyo nombre artístico es MAAHEZ, había viajado a las islas del Caribe, Barbados, aun juego de besibol”, escribió Fridmann en su sitio web Las Top News.

Aylín Mujica está en medio de grabaciones de Top Chef VIP

La actriz apenas fue confirmada como participante de Top Chef VIP, por lo que se encontraba en Colombia al momento de recibir la noticia.

Las grabaciones están vigentes, pues el reality show de Telemundo estrena en septiembre.

Aylín Mujica Muerte Luto Top Chef VIP No te pierdas
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ana gabriel y silvana.jpg
Famosos
Ana Gabriel comparte con fans fotos de su viaje de placer con Silvana Rojas
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar pelea belicofest.jpg
Famosos
Emiliano Aguilar revela con quién y por qué se peleó en el BelicoFest
Julio 17, 2026
 · 
Alejandro Flores
pedro sola mauricio castillo.jpg
Famosos
Mauricio Castillo alborota las redes por comentario sobre Pedro Sola: “Pago la consecuencia de mis actos”
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
luis fernando peña.jpg
Famosos
Luis Fernando Peña tuvo que operarse con el urólogo por una rara condición médica: “Apenas hoy me levanté”
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
sylvia pasquel ivonne chavez.jpg
Famosos
Sylvia Pasquel llegó a Chismorreo solo a hacer corajes: Explotó vs. Ivonne Chávez
La actriz terminó por casi levantarse e irse: “Yo no vine a pelear con nadie”
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
arantza ruiz.jpg
Famosos
¿Quién es Arantza Ruiz, la décima habitante confirmada de La Casa de los Famosos MX 2026?
La décima habitante de La Casa de los Famosos México confesó que entra con un miedo al reality show de TelevisaUnivision
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
alfonso obregón denuncia legal.jpg
Famosos
Alfonso Obregón se va de México al mismo tiempo que Brenda Rivero lo denuncia ante la ley por abuso
El actor de doblaje publicó un video en el que muestra que se va de viaje a Colombia
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores
elsa aguirrre maxine woodside (1).jpg
Famosos
¿A los funerales se invita?… Maxine justifica por qué no hubo famosos en funeral de Elsa Aguirre
La comunicadora contó que fue muy amiga de la actriz
Julio 16, 2026
 · 
Alejandro Flores