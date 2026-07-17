Reportan muerte del hijo mayor de Aylín Mujica a los 31 años

La periodista Mandy Fridmann reportó una tragedia: La muerte de Mauro, el hijo mayor de Aylín Mujica, a los 31 años.

Según este primer reporte, la actriz de origen cubano recibió la terrible noticia “mientras estaba en la grabación de ‘Top Chef VIP’ en Colombia”. Aylín Mujica estaría viajando a Barbados, donde se encontraría con los restos de su hijo.

De acuerdo con la primera información, el músico habría muerto por complicaciones de una neumonía. Sin embargo, todavía no hay confirmación oficial de parte de la familia.

Mauro Méndez, fue el que Aylín Mujica tuvo con el músico Osamu Menéndez.

“Por respeto a Aylín y este dolor en la familia, solo nos apegaremos a decir lo que confirmamos hasta ahora. Como sabes, la querida actriz se encuentra en Bogotá, Colombia, grabando el reality de Telemundo. Su hijo mayor, quien es DJ y cuyo nombre artístico es MAAHEZ, había viajado a las islas del Caribe, Barbados, aun juego de besibol”, escribió Fridmann en su sitio web Las Top News.

Aylín Mujica está en medio de grabaciones de Top Chef VIP

La actriz apenas fue confirmada como participante de Top Chef VIP, por lo que se encontraba en Colombia al momento de recibir la noticia.

Las grabaciones están vigentes, pues el reality show de Telemundo estrena en septiembre.