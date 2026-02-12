Suscríbete
Hollywood

James Van Der Beek murió en bancarrota; la familia pide apoyo para pagar su casa y la escuela de sus hijos

“Su futuro es incierto”, escribieron amigos de la familia en una página donde se piden donaciones para pagar sus necesidades más básicas

Febrero 12, 2026 • 
Alejandro Flores
james van deer beek.jpg

James Van Der Beek y su esposa Kimberly

Instagram

La muerte de James Van Der Beek, el protagonista de Dawson’s Creek, no ha sido sino el comienza de una etapa crítica para su familia.

Tras el golpe emocional que significó que el actor perdió la batalla contra el cáncer, su esposa y sus hijos ahora batallan con la crisis económica en la que se se sumió la familia.
La esposa de James Van Der Beek , Kimberly, publicó en su perfil de Instagram un mensaje para anunciar que ante los problemas financieros en que está su familia, algunos amigos decidieron abrir una cuenta de GoFundMe para solicitar la ayuda de seguidores, público y conocidos,
En efecto, en la petición que se puede consultar abiertamente, se lee:

“Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos”.

¿Por qué pide ayuda la familia de James Van Der Beek?

La falta de fondos es tan grave que incluso se han quedado sin liquidez para pagar los gastos más importantes en su vida cotidiana.

“La familia está trabajando arduamente para permanecer en casa y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil”.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

renesatrciklerrubi.jpg
Famosos
René Strickler avergüenza a su esposa al revelar que se casaron cuando ya estaban embarazados
“No le veo el chiste”, dijo Rubí cuando el actor contó la historia en el reality show "¿Apostarías por mí?”
Enero 30, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
Famosos
Detrás de Adrián di Monte hay integrantes de La Casa de los famosos que lo apoyan en "¿Apostarías por mí?”
Enero 24, 2026
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
Febrero 01, 2026
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
Febrero 01, 2026
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alina y jim mario y brenda.jpg
Famosos
¿Ya hubo intimidad de alguna pareja en '¿Apostarías por mí?’? “Se oyeron ruidos de una cama”
Enero 24, 2026
 · 
Alejandro Flores

En la publicación se destaca la vida siempre honesta y franca que procuro llevar el actor que fue la gran estrella en la televisión de los 90.

“Fue un amado esposo, padre y amigo que marcó la vida de todos a su alrededor. Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, James falleció el 11 de febrero de 2026, dejando atrás a su devota esposa, Kimberly, y a sus seis maravillosos hijos”.

TE RECOMENDAMOS: Murió el actor James Van Der Beek, protagonista de “Dawson’s Creek”, tras lucha contra el cáncer

james van deer beek (1).jpg

La petición de la familia

Instagram

Ficción y realidad

Se ha hecho viral también la escena final de la serie Dawson’s Creek, en la cual el protagonista se hace preguntas esenciales sobre la misión de las personas en este mundo.

“Es curioso que las personas usan la frase “la vida y la muerte”, como si la vida fueron lo opuesto a la muerte. En realidad, lo opuesto a la muerte es el nacimiento. La vida... la vida no tiene opuesto”.

La petición en GoFundMe explica:

“Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él. Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les espera. Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños”.

James Van Der Beek
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
James Van Der Beek, la estrella de ‘Dawson’s Creek’, pierde la batalla contra el cáncer y muere a los 48 años
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
james-va-der-beek.jpg
Famosos
Murió el actor James Van Der Beek, protagonista de “Dawson’s Creek”, tras lucha contra el cáncer
Febrero 11, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Nieta-Snoop-Dogg.jpg
Hollywood
Nieta de Snoop Dogg MUERE a 20 días de salir del hospital: “Perdí al amor de mi vida”
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
catherine-ohara.jpg
Hollywood
Murió Catherine O’Hara, actriz icónica en películas como ‘Beetlejuice’ y ‘Mi pobre angelito’
Enero 30, 2026
 · 
MrPepe Rivero
gomota hospital.jpg
Famosos
Gomita está viva “de milagro"; muestra angustiantes imágenes de su misteriosa cirugía
La influencer y exhabitante de La Casa de los Famosos estuvo dos días grave en el horpital
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
poncho-gabo.jpg
Famosos
Reportero Gabo Cuevas demandará a Poncho De Nigris tras agresión en plena transmisión en vivo; ¿qué pasó?
El regiomontano le puso un alto al colaborador de Flor Rubio.
Febrero 11, 2026
 · 
MrPepe Rivero
eun Woo Jung.jpg
Famosos
Estrella de los k-dramas publica perturbador mensaje y muere un día después a los 39 años
Jung Eun‑woo se hizo popular en 2011 con “The Bride of The Sun”
Febrero 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
Irán-Castillo-secuestro.jpg
Famosos
Irán Castillo sufrió el Síndrome de Estocolmo cuando la SECUESTRARON ¡y quería darles trabajo a sus captores!
La actriz fue privada de su libertad hace 11 años en la ciudad de México.
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez