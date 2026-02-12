James Van Der Beek murió en bancarrota; la familia pide apoyo para pagar su casa y la escuela de sus hijos

La muerte de James Van Der Beek, el protagonista de Dawson’s Creek, no ha sido sino el comienza de una etapa crítica para su familia.

Tras el golpe emocional que significó que el actor perdió la batalla contra el cáncer, su esposa y sus hijos ahora batallan con la crisis económica en la que se se sumió la familia.

La esposa de James Van Der Beek , Kimberly, publicó en su perfil de Instagram un mensaje para anunciar que ante los problemas financieros en que está su familia, algunos amigos decidieron abrir una cuenta de GoFundMe para solicitar la ayuda de seguidores, público y conocidos,

En efecto, en la petición que se puede consultar abiertamente, se lee:

“Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos”.

¿Por qué pide ayuda la familia de James Van Der Beek?

La falta de fondos es tan grave que incluso se han quedado sin liquidez para pagar los gastos más importantes en su vida cotidiana.

“La familia está trabajando arduamente para permanecer en casa y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil”.

En la publicación se destaca la vida siempre honesta y franca que procuro llevar el actor que fue la gran estrella en la televisión de los 90.

“Fue un amado esposo, padre y amigo que marcó la vida de todos a su alrededor. Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, James falleció el 11 de febrero de 2026, dejando atrás a su devota esposa, Kimberly, y a sus seis maravillosos hijos”.

La petición de la familia Instagram

Ficción y realidad

Se ha hecho viral también la escena final de la serie Dawson’s Creek, en la cual el protagonista se hace preguntas esenciales sobre la misión de las personas en este mundo.

“Es curioso que las personas usan la frase “la vida y la muerte”, como si la vida fueron lo opuesto a la muerte. En realidad, lo opuesto a la muerte es el nacimiento. La vida... la vida no tiene opuesto”.

La petición en GoFundMe explica: