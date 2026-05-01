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Suavecito se olvida de su novia y sucumbe ante Kim Shantal en La Mansión VIP

El creador de contenido ha tenido conversaciones de coqueteo y miradas románticas con Kim dentro del reality show

Abril 30, 2026 • 
Alejandro Flores
kim shantal la mansion vip suavecito.jpg

Kim Shantal y Suavecito están encadenados dentro del reality

Captura La Mansión VIP

Suavecito está en una encrucijada dentro de La Mansión VIP: ser o no ser fiel.

El influencer y creador de contenido entró al reality show junto con su novia Queen Buenrostro y durante dos semanas mostraron que su relación atraviesa por un momento crítico.
Las cosas empeoraron cuando Queen Buenrostro tuvo una mala segunda semana de competencia y sus fans no fueron capaces de mantenerla dentro de la Mansión.
Queen fue la segunda eliminada del reality creado por HotSpanish, lo que obviamente significó que Suavecito solo se quedó dentro de la competencia.
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¿Qué ha pasado entre Kim Shantal y Savecito en La Mansión VIP?

Cuando parecía que las cosas no podían ser peor para la pareja, la producción decidió invitar a una nueva habitante: Kim Shantal.
Kim fue novia de Suavecito y de hecho, rompieron en medio de rumores de un infidelidad de parte de él... infidelidad con Queen Buenrostro.

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Queen entonces entró en crisis y lanzó mensajes e insinuaciones que alertaron a sus fans sobre un posible rompimiento con Suavecito.

“Dejé por unas horas que un juego se me subiera a la cabeza. Cometí dos errores muy inmaduros”, escribió Queen en su canal de whatsapp.

Mientras Queen cometía esos errores, Suavecito cometía otros dentro de La Mansión VIP.
Él y Kim Shantal fueron obligados como parte de un reto a convivir atados con una cadena de un metro de largo, lo que los obliga a estar siempre juntos.

Es así que sucedió una escena en la que mientras Kim hace pesas, Suavecito le dice piropos y la halaga.
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En otro momento, mientras Kim se prueba un vestido ajustado, Suavecito la mira con ojos de amor.

"¡Donde hubo fuego...!, gritan algunas de las habitantes que estaban con ellos en ese momento.

Mientras tanto, Queen asegura que ha superado su momento crítico de celos y ahora ha decidido apoyar a Suavecito.
En el transcurso de un día, le ha mandado dos mensajes por el súper chat, que es la forma en que los habitantes ganan puntos.

Kim Shantal La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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