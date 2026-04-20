Niurka sale de La Mansión VIP, se lleva a su novio y le hace la ‘Britney Señal’ a HotSpanish: "¡Qué asco!”

Niurka Marcos se peleó con HotSpanish, el creador de “La Mansión VIP”, durante la primera gala de eliminación de este reality show.

“Hubo una intención muy baja de parte de quien escribió todo esto”, gritó Niurka cuando se supo que ella era la primera eliminado de “La Mansión VIP”.

La cantante y vedette fue la que menos monetizó en el súper chat del canal de Youtube en el que se transmite el reality. Recordemos que las eliminaciones de este programa no son a través de votos, sino del dinero que generan los fandoms en el súper chat.

De modo que Niurka fue la menos favorecida y por tanto fue eliminada.... pero no se fue sola.

“Entiendo que Bruno también quiere irse”, dijo HotSpanisch refiriéndose al novio de Niurka, quien también estaba dentro de La Mansión.

¿Por qué Bruno, novio de Niurka, también se salió de La Mansión?

Bruno, que todo el tiempo estuvo de la mano de su novia, dijo que efectivamente su decisión era “acompañar siempre a Niurka a donde fuera”.

Y los dos se fueron. Niurka, visiblemente molesta, acusó a HotSpanish de manipular el contenido que se generaba dentro del reality y le hizo la Britney Señal (lo insultó mostrando su dedo medio) al tiempo que se abanicaba para darse aire y asegurar.

“Me quisieron humillar, esa fue la intención. Yo vi muchas cosas que quisieron ocultar y las voy a decir afuera”.

Niurka se enojó Captura La Mansión VIP

Todavía cuando estaba por cruzar la puerta de La Mansión, le dijo a Bruno que qué bueno que decidió salirse y espetó:

"¡Qué asco!”.