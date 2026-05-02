HotSpanish explica por qué censura él mismo La Mansión VIP; sus propios concursantes le reclaman

La eliminación de Naim Darrechi por una situación de violencia desencadenó varias dudas al interior y el exterior de La Mansión VIP.

El reality show creado por HotSpanish está en su recta final pero los escándalos ha subido de tono y estuvieron a punto de generar una desgracia.

“Podemos pasar a la historia de los realities por una tragedia”, dijo Sol León al recordar lo que vivieron el miércoles y el jueves de esta semana.

Naim Darrechi y La Jessu se enfrentaron a gritos con una intensidad que los llevó a amenazar con buscar cuchillos de la cocina.

“Los tuvimos que esconder”, contaron algunos habitantes que atestiguaron el momento.

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Lo que sí ocurrió es que Naim destrozó una puerta, La Jessu hizo un hoyo en una pared, y hubo empujones que estuvieron a punto de generar una pelea masiva dentro de la casa.

Por lo menos eso es lo que cuentan algunos de los habitantes porque toda esa secuencia fue censurada por el propio HotSpanish.

Los seguidores del reality solo pudieron ver algunas escenas previas y posteriores a la pelea.

Carlos y varios habitantes aseguran que lo que vemos no refleja lo que realmente vivieron ayer. Incluso afirman que los videos mostrados no representan ni la mitad de lo que ocurrió.



No justifiquen a Naim, no crucifiquen a los demás, tenían miedo. #LaMansionVip #LaMansiónVip pic.twitter.com/D3Im3qJ33D — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) May 1, 2026

De hecho, los propios habitantes de La Mansión se mostraron sorprendidos cuando HotSpanish les contó que, en efecto, había algunas cosas que no se mostraron en la transmisión.

“Entonces ¿cómo podemos pedirle al público que decida o que vote si no han visto todo lo que pasa?”, cuestionaron algunos de ellos.

Fue entonces que el creador del reality se sincero y dijo que esta semana “todo se salió un poco de control” y que haría lo necesario para evitar una tragedia.

¿Por qué HotSpanish censura su propio reality show?

Fue en ese momento en que HotSpanish tuvo que dar una explicación.

“Nosotros no podemos mostrar ciertas cosas porque tenemos que tener en cuenta ciertas reglas de Youtube. Si lo mostramos, corremos riesgos”, dijo.

“La Mansión VIP”, en efecto, sólo se transmite por el canal de Youtube, que tiene normas y reglamentos sobre el contenido que los creadores pueden o no pueden mostrar. La violación de estas reglas implica sanciones que están escritas en el apartado de “Normas de la Comunidad”, en la página de Ayuda de Google.

Por tal motivo, HotSpanish censura el contenido de La Mansión VIP en el que se muestren evidentes conductas de violencia.