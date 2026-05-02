Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

HotSpanish explica por qué censura él mismo La Mansión VIP; sus propios concursantes le reclaman

“No queremos que pase una tragedia”, dijo el creador del reality show, quien confesó que el proyecto se le salió de control

Mayo 01, 2026 • 
Alejandro Flores
hotspanish.jpg

HotSpanish dio explicciones

Captura La Mansión VIP

La eliminación de Naim Darrechi por una situación de violencia desencadenó varias dudas al interior y el exterior de La Mansión VIP.

El reality show creado por HotSpanish está en su recta final pero los escándalos ha subido de tono y estuvieron a punto de generar una desgracia.

“Podemos pasar a la historia de los realities por una tragedia”, dijo Sol León al recordar lo que vivieron el miércoles y el jueves de esta semana.
Naim Darrechi y La Jessu se enfrentaron a gritos con una intensidad que los llevó a amenazar con buscar cuchillos de la cocina.
“Los tuvimos que esconder”, contaron algunos habitantes que atestiguaron el momento.
TE RECOMENDAMOS: Erika María ’N’ se resistió al arresto y NEGÓ HABER ASESINADO a Carolina: aquí se escondía en Venezuela

Lo que sí ocurrió es que Naim destrozó una puerta, La Jessu hizo un hoyo en una pared, y hubo empujones que estuvieron a punto de generar una pelea masiva dentro de la casa.
Por lo menos eso es lo que cuentan algunos de los habitantes porque toda esa secuencia fue censurada por el propio HotSpanish.
Los seguidores del reality solo pudieron ver algunas escenas previas y posteriores a la pelea.

De hecho, los propios habitantes de La Mansión se mostraron sorprendidos cuando HotSpanish les contó que, en efecto, había algunas cosas que no se mostraron en la transmisión.

“Entonces ¿cómo podemos pedirle al público que decida o que vote si no han visto todo lo que pasa?”, cuestionaron algunos de ellos.

Fue entonces que el creador del reality se sincero y dijo que esta semana “todo se salió un poco de control” y que haría lo necesario para evitar una tragedia.

¿Por qué HotSpanish censura su propio reality show?

Fue en ese momento en que HotSpanish tuvo que dar una explicación.

“Nosotros no podemos mostrar ciertas cosas porque tenemos que tener en cuenta ciertas reglas de Youtube. Si lo mostramos, corremos riesgos”, dijo.

“La Mansión VIP”, en efecto, sólo se transmite por el canal de Youtube, que tiene normas y reglamentos sobre el contenido que los creadores pueden o no pueden mostrar. La violación de estas reglas implica sanciones que están escritas en el apartado de “Normas de la Comunidad”, en la página de Ayuda de Google.

La Mansión VIP
la mansion vip naim eliminado.jpg
Famosos
Eliminan a concursante de La Mansión VIP para que vaya al siquiatra: amenazó a una mujer y rompió una puerta
Los episodios de violencia se repitieron dos días seguidos, lo que provocó la intervención del equipo de seguridad para controlarlos
Mayo 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
Suavecito se olvida de su novia y sucumbe ante Kim Shantal en La Mansión VIP
Abril 30, 2026
Famosos
Quién es quién en ‘La Mansión VIP’, el reality en vivo por YouTube de HotSpanish
Abril 14, 2026
Famosos
Niurka y su novio entran al reality show La Mansión VIP; ¿dormirán juntos?
Abril 12, 2026
Famosos
¿Quién es Sol León y por qué es la nueva “enemiga” de Niurka en el reality show La Mansión VIP?
Abril 05, 2026
mansion vip niurka fraude.jpg
Famosos
Sospechan fraude en La Mansión VIP: Niurka le grita a HotSpanish, el creador del reality
Abril 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
niurka eliminada.jpg
Famosos
Niurka sale de La Mansión VIP, se lleva a su novio y le hace la ‘Britney Señal’ a HotSpanish: "¡Qué asco!”
Abril 20, 2026
 · 
Alejandro Flores

Por tal motivo, HotSpanish censura el contenido de La Mansión VIP en el que se muestren evidentes conductas de violencia.

“Hay otros realities donde son muchos más permisivos y esas cosas son de todos los días. Algunos de ustedes han estado en esos programas como lo fue Acapulco Shore, donde la producción permitía que hubiera peleas y cosas de esas. En La Mansión VIP no podemos”.

HotSpanish La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Canelo-Chicharito.jpg
Famosos
‘El Canelo’ se une al club de ‘El Chicharito’ y enciende la polémica: “El pobre SIEMPRE VA A SER POBRE porque quiere”
Mayo 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lorena-Herrera.jpg
Famosos
Lorena Herrera se mordió la lengua, DECÍA QUE NO pero ya entró a ‘La Casa de los Famosos’
Mayo 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alexis-Ayala.jpg
Famosos
Alexis Ayala dijo a TVyNovelas la REFLEXIÓN FINAL ante su divorcio con Cinthia Aparicio: “tuve una historia maravillosa”
Mayo 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Ginny-Alexa-Hector.jpg
Famosos
Abren canal de videos con “pruebas” contra Héctor Parra “para hacer ruido” y que LE NIEGUEN AMPARO
Mayo 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Hechizo-tropical.jpg
Viral
Vocalista de ‘Hechizo Tropical’ muere de forma trágica en pleno escenario: CONVULSIONÓ y se desmayó
Ante la mirada atónita de todos los presentes, el cantante sufrió una descompensación y finalmente perdió de vida.
Mayo 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
el-tianguis-turistico-de-mexico-2026-se-despide-entre-grandes-encuentros-y-una-vision-clara-hacia-el-futuro.jpeg
Especiales
El Tianguis Turístico de México 2026 se despide entre grandes encuentros y una visión clara hacia el futuro
Mayo 01, 2026
Maite-Perroni.jpg
Famosos
¿Qué Maite Perroni tuvo una RELACIÓN ROMÁNTICA con Marichelo? La exRBD lo confiesa todo
Sin miramientos, la exRBD contestó si hay algo más que una amistad con la aún esposa de Jorge D’Alessio.
Mayo 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Erika-Maria-N.jpg
Viral
Erika María ’N’ se resistió al arresto y NEGÓ HABER ASESINADO a Carolina: aquí se escondía en Venezuela
La suegra de la exreina de belleza se ocultaba en un departamento en Caracas cuando llegó la policía por ella.
Mayo 01, 2026
 · 
Ericka Rodríguez