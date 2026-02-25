Suscríbete
Christian Nodal se le va a la yugular a Cazzu en nueva polémica: “Se ocupan dos neuronas”

Una canción desató un nuevo enfrentamiento.

Febrero 24, 2026 • 
MrPepe Rivero
Christian Nodal busca saber en qué se gasta el dinero de la manutención de su hija.

Vuelve la polémica entre Christian Nodal y Cazzu. Desde hace varios días hay una controversia por la canción “Rosita” que estrenó Rauw Alejandro con Jhayco, donde dice frases como “Yo me dejo y me caso a la Christian Nodal”.

Esto es en alusión clara a lo confirmado por Nodal: Terminó con Cazzu, se enamoró de Ángela y se casaron... Todo en menos de un mes.

Cazzu se quejó públicamente de la existencia de “camaradería masculina ‘voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total, no será mi crimen’. La tibieza, un gran enemigo del bien”.

Julieta insistió en describir a los sujetos en cuestión como “macabros”, mientras guardan silencio. “A este tipo de varones les encanta el silencio”. Cabe mencionar que Bad Bunny pidió que lo quitaran de los créditos de compositores del tema.

En redes sociales, algunas personas criticaron a Cazzu por responder y hasta la tachan de hacerse la víctima.

Christian Nodal respondió a Cazzu

En su canal de difusión, Christian Nodal no fue ajeno a la polémica y mandó un largo texto en el que dice: “Qué dramón por una barra que simplemente dice que alguien se enamora y se casa rápido, ‘como Christian Nodal’.

“Se ocupan dos neuronas para entender que la referencia es hacia mí mismo, y me atrevo a decir que hasta en tono de burla, a mi fama de alma enamorada. No es un ataque, no es una declaración moral, es una comparación típica dentro de un género donde se usan nombres, referencias y exageraciones todo el tiempo”.

Nodal se le fue a la yugular a Cazzu: “Me cuesta entender es la selectividad de la indignación. Puede posar perfectamente en fotos con quien dañó la relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo. Puede usar y compartir el escenario con uno de los compositores de ‘Rosita’... Pero una referencia musical de parte de sus colegas se convierte en traición”.

“Si esta situación está afectando, como lo planteó, a mi hija, ni mi número de teléfono ni mis intenciones han cambiado. Mis abogados siguen buscando una solución justa y regulada. Y yo sigo contando amaneceres pa’ volver a ver mi sol”.

“Mencionar públicamente a nuestra hija solo fortalece la historia inventada, mas no arregla nada. ¿Qué carajos tiene que hacer mi hija en un discurso para establecer un punto sobre su género musical? En fin, el mundo se está acabando y nosotros discutiendo una barra de reguetón. Prioridades, gente”, sentenció Nodal.

MrPepe Rivero
