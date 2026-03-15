Suscríbete
Famosos

Christian Nodal habla de la demanda vs. Cazzu, ¡no quiere que muestre a su hija en redes sociales!

La guerra sigue entre los padres de Inti.

Marzo 15, 2026 • 
TVyNovelas
cazzu christian nodal

Christian Nodal reaccionó misteriosamente al regreso de Cazzu a las redes

Instagram

La guerra entre Christian Nodal y Cazzu sigue vigente, al menos en los tribunales y a casi dos años de su separación en medio del escándalo y la boda exprés del cantante con Ángela Aguilar.

Este fin de semana, tras su concierto en la Feria del Caballo de Texcoco, en el Estado de México, el ídolo del regional mexicano habló con la prensa:

Te puede interesar:
Casa-paquita-venta-12.jpg
Famosos
39 millones de pesos borrarán el recuerdo de Paquita la del Barrio: Ponen a la venta “Casa Paquita”
Marzo 03, 2026
 · 
Grisel Vaca
Pepillo-Origel.jpg
Famosos
‘Pepillo’ Origel revela fuerte CRISIS de salud que lo llevó a dejar el trabajo: “Es lo más horrible”
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Yuri.jpg
Famosos
Yuri defiende a Carmen Salinas y recuerda cuando también la acusaron de NARCOSATÁNICA
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Adal-Ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones POR FIN les contesta a sus compañeros de ‘Otro Rollo’: “Yo no cobré nada”
Marzo 03, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

“El tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100% mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes”.

“De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, dijo Christian Nodal.

Cabe mencionarse que la niña está a cargo de Cazzu, quien la ha mostrado en redes sociales, mientras sigue con su carrera artística.

El pleito de Nodal y Cazzu también abarca la pensión alimenticia. En redes sociales lo tachan de deudor, mientras él ha dicho en entrevistas recientes que no considera justo el acuerdo económico: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

CHRISTIAN NODAL Cazzu
 No te pierdas
TVyNovelas
TVyNovelas
TVyNOVELAS es la revista que todo México lee.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
ring royale (3).jpg
Famosos
El pesaje de Ring Royale se sale de control: Ni Adame ni Abelito se salvaron
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
Federica.jpg
Famosos
Federica Quijano saca a la luz su noviazgo con Vanessa Rodríguez, dice que lo ocultaba por pánico
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
jose angel bichir (3).jpg
Famosos
¿Cuál es la crisis emocional que provocó la caída de José Ángel Bichir y cuál es su tratamiento médico?
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mairbeluardiaimeldatuñon.jpg
Famosos
Así fue la discusión entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón un día antes de pelear por la custodia de Julián
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario y brenda bezares.jpg
Famosos
Brenda Bezares salió decepcionada de "¿Apostarías por mí?” y toma una decisión que afecta a Mayito
La pareja se quedó a un día de llegar a la final del reality show. Al ser eliminados, revelaron sus planes a futuro
Marzo 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
jorgeluispila--.jpg
Telenovelas
Jorge Luis Pila estudió en el CEA de Televisa, brilló en TV Azteca y ahora vuelve a casa en “El renacer de Luna”
En exclusiva con TVyNovelas, comparte los pormenores de su adiós a Telemundo y el regreso al lugar que lo vio nacer actoralmente.
Marzo 14, 2026
 · 
Edson Vázquez
Supuesto hijo de Julio Iglesias enfrenta dificultades legales
Famosos
Tras revelar presunto abuso, elDiario.es reafirma: “Julio Iglesias exige algo que no va a suceder: que nos disculpemos”
El español niega haber sido violento con empleadas, así que busca que el medio español se retracte; sin embargo, ellos no lo piensan hacer.
Marzo 14, 2026
 · 
TVyNovelas
selfie-oscar-tvynovelas.jpg
Famosos
¿Te acuerdas de la selfie de los Premios Oscar que Adrián Uribe replicó en Premios TVyNovelas?
Aquel momento generó memes y críticas
Marzo 14, 2026
 · 
TVyNovelas