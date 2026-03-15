Christian Nodal habla de la demanda vs. Cazzu, ¡no quiere que muestre a su hija en redes sociales!

La guerra entre Christian Nodal y Cazzu sigue vigente, al menos en los tribunales y a casi dos años de su separación en medio del escándalo y la boda exprés del cantante con Ángela Aguilar.

Este fin de semana, tras su concierto en la Feria del Caballo de Texcoco, en el Estado de México, el ídolo del regional mexicano habló con la prensa:

“El tema de mi hija lo estoy reservando para que ella, cuando cumpla la mayoría de edad, va a tener 100% mi apoyo, pero la verdad, estoy cediendo para que esté lo menos expuesta posible en redes”.

“De hecho, la demanda que tengo va por ahí, para que no se siga exponiendo en redes”, dijo Christian Nodal.

Cabe mencionarse que la niña está a cargo de Cazzu, quien la ha mostrado en redes sociales, mientras sigue con su carrera artística.

El pleito de Nodal y Cazzu también abarca la pensión alimenticia. En redes sociales lo tachan de deudor, mientras él ha dicho en entrevistas recientes que no considera justo el acuerdo económico: “No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

