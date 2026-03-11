Christian Nodal enfrenta acusaciones de PLAGIO a Grupo Firme por su nueva canción ‘Incompatibles’

“Una peda, una llorada y luego a lo que sigue”.

Un grupo de seguidores de Grupo Firme señalan que en la nueva canción de Christian Nodal hay plagio.

Una ola de opiniones se levantó luego de que saliera a la luz el reciente sencillo de Nodal, ‘Incompatibles’ y que tiene conceptos similares al tema ‘Me pierdes por w*y’.

La canción del esposo de Ángela Aguilar relata el fin de una relación amorosa y aunque reconocen los buenos tiempos, al final reconocen que no pueden funcionar por las diferencias que existen entre ambos.

En uno de los fragmentos de la melodía se menciona una frase que dice: “una peda, una llorada y luego a lo que sigue”, aludiendo a la resignación y luego a la superación del duelo amoroso.

Tras el estreno de ‘Incompatibles’ todo marchaba con normalidad y el público estaba aceptaba la nueva canción, sin embargo, algo notaron los seguidores de Grupo Firme, particularmente una frase que creyeron “ya habían escuchado antes”.

En tanto, el tema de la banda narra una separación y cómo el protagonismo echa mano de su orgullo y valentía, aludiendo a que la otra persona fue la que perdió con el fin de la relación. Además, menciona que el protagonista no está dispuesto a rogar amor ni a soportar humillaciones.

Al comparar la letra, Nodal usó la frase: “una lloradita, una peda y la que siga”.

Pese a que algunos usuarios señalaron la similitud que existe entre las canciones, hasta ahora ni Grupo Firme ni Christian Nodal se han pronunciado al respecto.

Ángela Aguilar sí fijó su postura

Por su parte, la cantante dijo en su canal de difusión que su esposo lanzó ‘Incompatibles’ y que su papá, Pepe Aguilar, colaboró como productor en el proyecto.

“Amé esta canción que sacó mi esposo, muy orgullosa de mis dos hombres”, expresó, y agregó: “Digo mis dos hombres porque Christian le pidió a mi papá que colaborara en la canción como productor. Qué ‘cute’ fue verlos trabajar juntos”, finalizó.

