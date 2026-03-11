Suscríbete
Famosos

Christian Nodal enfrenta acusaciones de PLAGIO a Grupo Firme por su nueva canción ‘Incompatibles’

Internautas le reclaman al cantante que copió conceptos de Grupo Firme.

Marzo 11, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Nodal-Grupo-Firme.jpg

Nodal es señalado de copiar una frase de un tema de Grupo Firme.

Instagram

“Una peda, una llorada y luego a lo que sigue”.

Un grupo de seguidores de Grupo Firme señalan que en la nueva canción de Christian Nodal hay plagio.

Una ola de opiniones se levantó luego de que saliera a la luz el reciente sencillo de Nodal, ‘Incompatibles’ y que tiene conceptos similares al tema ‘Me pierdes por w*y’.

La canción del esposo de Ángela Aguilar relata el fin de una relación amorosa y aunque reconocen los buenos tiempos, al final reconocen que no pueden funcionar por las diferencias que existen entre ambos.

TE RECOMENDAMOS: Acusan a Ángela Aguilar de plagiar esta canción en su nuevo sencillo: la comparación se vuelve viral

En uno de los fragmentos de la melodía se menciona una frase que dice: “una peda, una llorada y luego a lo que sigue”, aludiendo a la resignación y luego a la superación del duelo amoroso.

Tras el estreno de ‘Incompatibles’ todo marchaba con normalidad y el público estaba aceptaba la nueva canción, sin embargo, algo notaron los seguidores de Grupo Firme, particularmente una frase que creyeron “ya habían escuchado antes”.

En tanto, el tema de la banda narra una separación y cómo el protagonismo echa mano de su orgullo y valentía, aludiendo a que la otra persona fue la que perdió con el fin de la relación. Además, menciona que el protagonista no está dispuesto a rogar amor ni a soportar humillaciones.

Escándalos de La Casa de los Famosos 6, de Telemundo

Entérate de todo lo que hacen los famosos en el encierro

celine y laura zapata (1).jpg
Famosos
Siguen sin saberse los nombres en LCDF: nominan a Sergio Sendel y a Jessica ¡pero ellos ni están en la casa!
El reality show va en su tercera semana pero las confusiones entre los habitantes son constantes
Marzo 07, 2026
 · 
Alejandro Flores
Famosos
La Jefa pone un alto a los habitantes que se agreden en La Casa de los Famosos de Telemundo
Febrero 28, 2026
Famosos
El pasado de Eduardo Antonio antes de ser el Divo de Placetas en La Casa de los Famosos
Febrero 25, 2026
Famosos
El nombre de Ángela Aguilar provoca insultos en La Casa de los Famosos: "¡Eres un adulador!”
Febrero 23, 2026
Famosos
“¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Febrero 20, 2026
laura zapata oriana.jpg
Famosos
Laura Zapata y Oriana Marzoli se pelean en La Casa de los Famosos: “Me llamaste zorra”
Febrero 18, 2026
 · 
Alejandro Flores
Al comparar la letra, Nodal usó la frase: “una lloradita, una peda y la que siga”.

Pese a que algunos usuarios señalaron la similitud que existe entre las canciones, hasta ahora ni Grupo Firme ni Christian Nodal se han pronunciado al respecto.

NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Fue plagio? Resurgen acusaciones a ‘Chespirito’ por robarse ideas para ‘El Chavo del 8'

Ángela Aguilar sí fijó su postura

Por su parte, la cantante dijo en su canal de difusión que su esposo lanzó ‘Incompatibles’ y que su papá, Pepe Aguilar, colaboró como productor en el proyecto.

“Amé esta canción que sacó mi esposo, muy orgullosa de mis dos hombres”, expresó, y agregó: “Digo mis dos hombres porque Christian le pidió a mi papá que colaborara en la canción como productor. Qué ‘cute’ fue verlos trabajar juntos”, finalizó.

Grupo Firme CHRISTIAN NODAL
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
anabarbara-angelmunoz-adriana-infidelidad.jpg
Famosos
Ana Bárbara corrió de la casa a Ángel Muñoz por INFIDELIDAD; él busca su perdón pero habló la otra
Marzo 10, 2026
 · 
TVyNovelas
La-Hora-Pico.jpg
Famosos
Comediante de ‘La Hora Pico’ enfrenta grave crisis de salud por la que tiene pensamientos SUICIDAS
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Asalto-casa-Susana-Zabaleta.jpg
Famosos
Arrestan a venezolano vinculado al ROBO en la casa de Susana Zabaleta; revelan cómo operaba
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia responde por primera vez si es verdad que José Manuel Figueroa ABUSÓ de su hijo Julián
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
laracampos-matilda.jpg
Famosos
Lara Campos está lista para “Matilda, el musical": ¿Qué FECHAS estará como protagonista?
Está lista para enfrentar al público teatral, más allá de su carrera como cantante.
Marzo 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
jaimecamil-tronchatoro-.jpg
Famosos
Jaime Camil es “Tronchatoro” en “Matilda, el musical": “Quiero que el público se vaya feliz y satisfecho”
Debuta como la directora escolar más temida de la historia del autor británico Roald Dahl.
Marzo 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
adame-vs-trejo.jpg
Famosos
Carlos Trejo Vs. Alfredo Adame en Ring Royale: El Cazafantasmas promete “exterminar” a su archienemigo
La cuenta regresiva ya comenzó y la expectativa crece como una tormenta que se aproxima.
Marzo 10, 2026
 · 
Nayib Canaán
aislinn-gabriela--.jpg
Famosos
Detienen sucesión testamentaria de la mamá de Aislinn Derbez… ¡por IRREGULARIDADES en reportes de su muerte!
Ahora está en duda si Gabriela Michel murió en noviembre de 2025 a causa de un infarto.
Marzo 10, 2026
 · 
Ericka Rodríguez