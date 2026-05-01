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Eliminan a concursante de La Mansión VIP para que vaya al siquiatra: amenazó a una mujer y rompió una puerta

Los episodios de violencia se repitieron dos días seguidos, lo que provocó la intervención del equipo de seguridad para controlarlos

Mayo 01, 2026 • 
Alejandro Flores
la mansion vip naim eliminado.jpg

En el círculo, el momento en que Naim atraviesa el jardín para salir de la casa

Captura La Mansión VIP Youtube

“Ninguno de nosotros te puede resolver tu problema”, le advirtió Alfredo Adame a Naim Darrechi.

¿Cuál problema? Sus episodios de violencia extrema dentro de La Mansión VIP, que lo llevaron, en apenas dos días, a destruir una puerta, amenazar a La Jessu, “atacar” un ventanal y forcejear con varios habitantes que simplemente no podían controlar al músico y creador de contenido.

“Necesitas ayuda, necesitas ir a un siquiatra”, le dijo Sol León, quien fue una de las que trató de contenerlo durante sus ataques de ira.

Naim Darrechi fue uno de los habitantes más polémicos dentro de La Mansión, ya que lo mismo tenía actitudes paternales y amorosas que arranques de violencia o ataques de ansiedad.
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Los episodios de violencia en La Mansión VIP

Eso explotó el miércoles por la noche, cuando una broma con un jarrón generó una pelea en la que Naim explotó contra La Jessu (influencer colombiana).
El jueves por la madrugada tuvo otro episodio de ira en el que intentó escapara de La Mansión VIP por una de las puertas de cristal, lo que provocó la alarma de la producción, cuyo equipo de seguridad tuvo que entrar para controlarlo.

Este viernes, HotSpanish entró al mediodía a La Mansión para tomar una decisión.

“Esto se está saliendo de control y no queremos eso”, dijo el creador de este reality show.
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La salida de Naim de La Mansión VIP

Después de ver los videos y reflexionar sobre sus actitudes, Naim decidió salir de La Mansión por su propia voluntad.
Aunque algunos de los habitantes le pidieron que se quedara, su decisión fue firme.
Entre las reflexiones de los habitantes, se habló de que probablemente el consumo de alcohol sea un detonante de estos episodios de violencia, ya que no solamente ha sido Naim el que ha tenido este tipo de actitudes.

la mansion vip naim eliminado.jpg

Naim se fue entre lágrimas

Captura La Mansión VIP

HotSpanish dijo que pensará sobre la posibilidad de que en las fiestas no haya alcohol.

“Ya veremos qué hacemos para animarlos”.

Naim salió de La Mansión VIP por la puerta principal mientras HotSpanish le decía lo mismo que le dijeron Sol León y Alfredo Adame:

“Si necesitas ayuda (siquiátrica), yo te puedo ayudar a buscarla”.

La Mansión VIP HotSpanish
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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