Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Niurka y su novio entran al reality show La Mansión VIP; ¿dormirán juntos?

La cantante, actriz y bailarina aceptó estar en este nuevo reality con Bruno Espino, con quien tiene promesa de matrimonio en agosto

Abril 12, 2026 • 
Alejandro Flores
la mansion vip.jpg

Así luce el comedor de La Mansión VIP

Captura HotSpanish Vlogs

La Mansión VIP se parece a La Casa de los Famosos.

A lo largo de la semana tiene las mismas dinámicas para decidir la comodidad de sus habitantes, la cantidad de comida a la que tendrán acceso y los castigos a los que serán sometidos.
La Mansión es un lugar con espacios también similares al reality show de TelevisaUnivision, con una sala, comedor y una cocina conectados y con un decoración en colores vivos; además de un jardín con pasto sintético.

¿Quiénes son los habitantes de La Mansión VIP?

Los 16 integrantes de La Mansión VIP son:

  • Naim Darrechi
  • Agustín Fernández
  • Eli Esparza
  • Queen Buenrostro
  • Rocío Sánchez La reina de la belleza
  • Suavecito
  • Bruno Espino
  • Jessica Stonem La Diabla
  • Katy Cardona
  • Alfredo Adame
  • Aída Victoria
  • Sol León
  • Niurka Marcos
  • Carlos Alberto
  • Aldo Arturo
  • Maza Clan

TE RECOMENDAMOS: Isabel Lascurain se quiebra en “Juego de Voces” al dedicarle una canción a su hermana Mayte

¿En qué cuartos quedaron Bruno y Niurka?

Una de las primeras polémicos surgió durante la asignación de cuartos, ya que los habitantes fueron divididos en dos equipos a partir de un sorteo en el que eligieron cajas con una pelota que podía ser roja o azul.

Crisis en matrimonio de Jorge D’Alessio y Marichelo
azalia-dalessio-foto.jpg
Famosos
Azalia se le va a la yugular a Jorge D’Alessio y Marichelo ante crisis: “Karma, le llaman”
Azalia Ojeda, ex Big Brother y ex Lady Polanco, no se quedó callada ante la crisis matrimonial de la pareja.
Abril 04, 2026
 · 
TVyNovelas
jorgedalessio-habla-separacion.jpg
Famosos
Jorge D’Alessio habla en medio de crisis con Marichelo: “No quiero repetir patrones”
El cantante habla con serenidad sobre su separación de Marichelo Puente, dejando claro que la prioridad es proteger a sus hijos y mantener intacto el amor familiar
Abril 06, 2026
 · 
Edson Vázquez
marichelo-jorge-dalessio-infidelidad.jpg
Famosos
Marichelo se quiebra al confirmar separación y responde si fue por infidelidad de Jorge D’Alessio
La hermana de Anahí no pudo ocultar que vive un momento muy complicado.
Abril 09, 2026
 · 
TVyNovelas
jorge dalessio (1).jpg
Famosos
¿Qué pasó con Jorge D’Alessio? Se quiebra en “Juego de Voces” y envía un desgarrador mensaje sobre la familia
En medio de su crisis matrimonial, el cantante incluso provocó que Angélica Valen detuviera por un momento el programa para preguntarle cómo se sentía
Abril 05, 2026
 · 
Alejandro Flores

Hay que notar que Bruno Espino y Niurka Marcos son novios desde hace un año y están comprometidos para casarse en agosto.
Decidieron entrar juntos a La Mansión VIP pero el sorteo no les favoreció: Bruno quedó el cuarto azul, mientras que Niurka fue al cuarto rojo.

“Yo que los traje para que estuvieran juntos y aquí se separan”, dijo HotSpanish, el creado de este reality show.

Bruno lamentó su suerte pero tanto él como Niurla aceptaron por ahora dormir en cuartos separados.
El premio para el ganador es de dos millones de pesos y a diferencia de La Casa de los Famosos, en La Mansión VIP sí se permiten los complots.

NIURKA
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
nico buenfil.jpg
Famosos
Nico Buenfil publica foto con su papá Ernesto Zedillo Jr. y Erika Buenfil reacciona dos veces
Abril 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
steff loaiza.jpg
Famosos
“Es un milagro": Steff Loaiza agradece a Kenia Os su “ayudota” y actualiza el estado de salud de su mamá
Abril 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
juego de voces jorge dalessio enfermedad.jpg
Famosos
Misteriosa enfermedad afecta a Jorge D’Alessio desde hace un año y lo perjudica en “Juego de Voces”
Abril 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
banda el limon.jpg
Famosos
Las peleas por el nombre de La banda el Limón y por qué tuvieron que agregarle “La original”
Abril 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
daniela castro cantante (1).jpg
Famosos
“Noventera y sexy: así lucía Daniela Castro cuando se lanzó de cantante y ella misma diseñó su imagen
En este viaje al pasado, recordamos como lucía de joven Daniela Castro
Abril 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
pedro prieto titi.jpg
Famosos
Titi Jaques acusa a su esposo Pedro Prieto de una microinfidelidad y le muestra en vivo con quien lo hace
La acusación subió de tono en el podcast “Auténtico”. "¡Dime que miento, dime que no te trae ganas!”
Abril 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
kim shantal lupita villalobos (1).jpg
Famosos
Kim Shantal se burla de la crisis matrimonial de Lupita Villalobos a una semana su pelea de box
“Se me hace divertida”, dijo Kim, quien ahora siente una verdadera rivalidad contra Lupita
Abril 11, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupita dalessio jorge dalessio maroichelo.jpg
Famosos
Lupita y Ernesto D’Alessio hablan de divorcio de Jorge y le hacen promesa a Marichelo
La matriarca de la familia, Lupita, publicó un texto en su cuenta de Instagram
Abril 11, 2026
 · 
Alejandro Flores