Niurka y su novio entran al reality show La Mansión VIP; ¿dormirán juntos?

La Mansión VIP se parece a La Casa de los Famosos.

A lo largo de la semana tiene las mismas dinámicas para decidir la comodidad de sus habitantes, la cantidad de comida a la que tendrán acceso y los castigos a los que serán sometidos.

La Mansión es un lugar con espacios también similares al reality show de TelevisaUnivision, con una sala, comedor y una cocina conectados y con un decoración en colores vivos; además de un jardín con pasto sintético.

¿Quiénes son los habitantes de La Mansión VIP?

Los 16 integrantes de La Mansión VIP son:



Naim Darrechi

Agustín Fernández

Eli Esparza

Queen Buenrostro

Rocío Sánchez La reina de la belleza

Suavecito

Bruno Espino

Jessica Stonem La Diabla

Katy Cardona

Alfredo Adame

Aída Victoria

Sol León

Niurka Marcos

Carlos Alberto

Aldo Arturo

Maza Clan

TE RECOMENDAMOS: Isabel Lascurain se quiebra en “Juego de Voces” al dedicarle una canción a su hermana Mayte

¿En qué cuartos quedaron Bruno y Niurka?

Una de las primeras polémicos surgió durante la asignación de cuartos, ya que los habitantes fueron divididos en dos equipos a partir de un sorteo en el que eligieron cajas con una pelota que podía ser roja o azul.

Hay que notar que Bruno Espino y Niurka Marcos son novios desde hace un año y están comprometidos para casarse en agosto.

Decidieron entrar juntos a La Mansión VIP pero el sorteo no les favoreció: Bruno quedó el cuarto azul, mientras que Niurka fue al cuarto rojo.

“Yo que los traje para que estuvieran juntos y aquí se separan”, dijo HotSpanish, el creado de este reality show.

Bruno lamentó su suerte pero tanto él como Niurla aceptaron por ahora dormir en cuartos separados.

El premio para el ganador es de dos millones de pesos y a diferencia de La Casa de los Famosos, en La Mansión VIP sí se permiten los complots.