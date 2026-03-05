Suscríbete
¿Cazzu se arrepiente del escándalo con Nodal y Rauw Alejandro? “Lo que digo, lo hago por mi hija”

La rapera argentina habló sobre la polémica generada por la canción “Rosita”

Marzo 04, 2026 
Alejandro Flores
cazzu nodal (3).jpg

Cazzu y Nodal se han convertido en personajes constantemente polémicos



Cazzu sabe que hay gente que no la quiere.

La rapera argentina está involucrada desde hace un año en un escándalo casi permanente debido a su rompimiento con Christian Nodal.
Entre quienes la apoyan a ella y quienes le creen a Nodal, se ha desatado una polémica que ha tenido varios episodios, el más reciente de ellos fue el que involucró a Rauw Alejandro.
El reguetonero participó en el disco de su colega Tainy con el tema “Rosita”, que contiene una línea que alude a lo que pasó entre Cazzu, Nodal y Ángela Aguilar.

“Yo me voy contigo y me caso a lo Christian Nodal”, dice el verso.

A nadie de los interesados en los temas Cazzu o Nodal se le escapó la referencia: Nodal asegura que en cuestión de días rompió su relación con Cazzu, comenzó una relación con Ángela y se fueron de viaje para sellar su amor.
Cazzu publicó entonces un largo texto en el que recriminó a Rauw Alejandro de haber usado su historia para romantizar una infidelidad.

Rauw negó que esa haya sido la intención del verso pero para entonces, ya Nodal había respondido con otro largo texto en el que acusó a Cazzu de ser hipócrita por compartir el escenario con alguien que había provocado “un infierno” en su relación... probablemente refiriéndose a Bad Bunny.

La respuesta de Cazzu al escándalo de “Rosita”

A una semana, el caso todavía genera polémica y en una entrevista con Univisión, la rapera argentina respondió a la pregunta directa si se arrepentía de lo que hizo.

“No, para nada, Yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida. La paz que siento en este momento... como que no hay algo que verdaderamente a mí me dé una taquicardia, me ponga nerviosa”, dijo Cazzu en “El Gordo y la Flaca”.

Cazzu también argumentó que todo lo que ha dicho sobre Nodal ha sido estrictamente para defender a su hija. “Nunca hablo desde lo personal, sino de lo colectivo”, dijo al señalar que desde hace meses muchas mujeres le mandan cartas para agradecerles que visibilice problemas como la ausencia paterna.

Sobre sus haters, la rapera dice que es algo que no le preocupa.

“Yo no quiero ser amada por todo el mundo”, declaró.

En una reflexión más sociológica que artística, dice que ese amor del público por el artista es algo irreal.

Cazzu
 Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
