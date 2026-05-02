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Leonardo Aguilar vende boletos para su show en una zapatería y en una tienda de gorditas de maíz quebrado

El cantante dice que inagura con este show una nueva etapa de su vida

Mayo 01, 2026 • 
Alejandro Flores
leonarod aguilar boletos.jpg

Fachadas de los lugares donde se venden los boletos

Instagram

“Hay cosas más importantes que las cosas mediáticas”, dijo Leonardo Aguilar en febrero pasado.

Lo dijo a propósito de la escasa venta de boletos en sus conciertos en el sur de Estados Unidos, donde llegó a dar shows ante apenas un centenar de personas.
Desde entonces, Leonardo se ha dedicado a “reinventarse” y ahora finalmente está listo para comenzar una nueva etapa en su vida artística.
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Este mes lanzó “El adolorido”, una canción que busca conectar con el regional mexicano más puro y cuya producción se parece mucho a los lanzamientos que también hizo su hermana Ángela Aguilar: las portadas de sus sencillos tienen un estilo caricaturesco y que recuerda a las películas de charros de la época de oro del cine mexicano.

El nuevo Leonardo Aguilar

Esta nueva etapa de Leonardo comenzará en el Monumental Lienzo Charro Antonio Aguilar, nombrado así en honor a su abuelo.
Ubicado en el corazón de Zacatecas, Leonardo dice ue es el espacio ideal para volver a empezar.

“No se lo pierden, vayan compren sus boletos para mi show el 16 de mayo”, dice en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, lo que llamó la atención del mensaje no fue la invitación, sino los lugares donde se pueden comprar los boletos.

“Es el primer show de esta nueva etapa de mi vida y lo quise estrenar aquí con ustedes. Vayan a comprar su boletos en Gorditas Doña Julia y en las tiendas del Jerezano”.

Gorditas Doña Julia es un establecimiento que desde 1982 ofrece antojitos mexicanos basados en la tradicional comida mexicana, siendo su especialidad las gorditas de maíz quebrado, lo que le da una textura especialmente crujiente.

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El Jerezano, por su parte, es una tienda de zapatos y botas y accesorios para vaqueros con varias sucursales en Zacatecas y otros estados de la República.

Leonardo Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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