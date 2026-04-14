Quién es quién en ‘La Mansión VIP’, el reality en vivo por YouTube de HotSpanish

Ya comenzó el nuevo reality show de convivencia entre 16 celebridades famosas en redes sociales, con una producción que confirma que el influencer mexicano HotSpanish apostó al éxito.

Se trata de un reality show transmitido por YouTube, donde famosos como Niurka y Alfredo Adame, buscan ganar ante influencers y creadores de contenidos con millones de seguidores.

La meta es ser el famoso con más votos al final del mes de convivencia, y así ganar los 2 millones de pesos del premio final.

Con transmisión sin censura, 24/7, los participantes deberán enfrentar varias pruebas para garantizar las comodidades y alimentos, mientras buscan crear contenido para conseguir votos de sus fans.

Cabe mencionar que, desde el día uno, los votos se suman; así, hasta el día 30, quien tenga mayor número de votos, será el ganador de los $2,000,000 de pesos.

¿Quiénes son los habitantes de La Mansión VIP? Te lo decimos: