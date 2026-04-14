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Quién es quién en ‘La Mansión VIP’, el reality en vivo por YouTube de HotSpanish

16 influencers entraron al concurso por 2 millones de pesos.

Abril 14, 2026 • 
MrPepe Rivero
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La Mansión VIP

YouTube/HotSpanishvlogs

Ya comenzó el nuevo reality show de convivencia entre 16 celebridades famosas en redes sociales, con una producción que confirma que el influencer mexicano HotSpanish apostó al éxito.

Se trata de un reality show transmitido por YouTube, donde famosos como Niurka y Alfredo Adame, buscan ganar ante influencers y creadores de contenidos con millones de seguidores.

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La meta es ser el famoso con más votos al final del mes de convivencia, y así ganar los 2 millones de pesos del premio final.

Con transmisión sin censura, 24/7, los participantes deberán enfrentar varias pruebas para garantizar las comodidades y alimentos, mientras buscan crear contenido para conseguir votos de sus fans.

Cabe mencionar que, desde el día uno, los votos se suman; así, hasta el día 30, quien tenga mayor número de votos, será el ganador de los $2,000,000 de pesos.

¿Quiénes son los habitantes de La Mansión VIP? Te lo decimos:

1

Niurka Marcos – Vedette cubana

La mujer escándalo tiene décadas de trayectoria en teatro y televisión mexicana. Tiene 2.4 millones de seguidores en Instagram.

2

Sol León – influencer y empresaria mexicana

Tiene 300 mil seguidores en Instagram porque su cuenta de 6 millones de seguidores está en recuperación.

3

Katy Cardona – influencer colombiana

Tiene 4.1 millones de seguidores en Instagram.

4

Eli Esparza – influencer mexicana

Tiene 3.5 millones de seguidores en Instagram

5

Aldo Arturo – Creador de contenido mexicano

Tiene 2.7 millones de seguidores en Instagram

6

Naim Darrechi – TikToker español

Tiene 5.8 millones de seguidores en Instagram y un historial de escándalos con Yeri Mua y Aarón Mercury.

7

Aida Victoria Merlano – influencer y modelo colombiana

Tiene 8.5 millones de seguidores en Instagram

8

Bruno Espino – modelo cubano (novio de Niurka)

Tiene 55 mil seguidores en Instagram.

9

Jessica Sodi – Creadora digital mexicana

Tiene 1.9 millones de seguidores en Instagram.

10

El Mazaclan – creador de contenido mexicano

Tiene 718 mil seguidores en Instagram.

11

Rocío Sánchez – actriz y modelo mexicana

Tiene 1.5 millones de seguidores en Instagram.

12

Agustín Fernández – Creador de contenido y TikToker

Tiene 723 mil seguidores en Instagram. Es amigo de Nicola Porcella y Wendy Guevara.

13

Carlos Alberto Fuentes – creador de contenido cubano

Tiene 4.5 millones de seguidores en Instagram

14

Luis Guillén ‘Suavecito’ – creador de contenido mexicano

15

Ana Daniela “Queen” Buenrostro – influencer mexicana

Tiene 7.2 millones de seguidores

16

Alfredo Adame – Piloto, actor, conductor, boxeador, estrella de reality shows

Tiene 1 millón de seguidores y recientemente ganó ‘La Granja VIP’.

La Mansión VIP No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
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