Revelan imágenes de Ángela Aguilar y Christian Nodal escoltados por agentes tras ATAQUE ARMADO en Zacatecas

Durante el enfrentamiento, la pareja se refugió rápidamente para evitar salir lesionados.

Febrero 17, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ángela-Aguilar-Christian-Nodal.jpg

Revelan imágenes de Christian Nodal y Ángela Aguilar tras ataque armado en Zacatecas.

YouTube/Instagram

Lo que parecía una salida normal del rancho ‘El Soyate’ se convirtió en una pesadilla donde Ángela Aguilar y Chistian Nodal temieron por su vida.

Fue el pasado 12 de febrero cuando la pareja se vio acorralada en medio de un enfrentamiento armado en la carretera federal 54. Las autoridades de Zacatecas fueron tajantes al anunciar que no se trató de un atentado directo contra los artistas, sino una reacción delictiva a un operativo policiaco.

Según las declaraciones del fiscal del estado, Christian Paul Camacho Osnaya, el percance fue provocado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre los capturados destacaba Flavio Alberto ’N’, alias ‘El Braca’, identificado como jefe de plaza en el municipio de Tabasco.

Esta aprehensión desató una respuesta violenta por parte de grupos armados, quienes atacaron a las fuerzas de seguridad con armas y artefactos explosivos.

Justo en el momento en el que se desataba el fuego cruzado, Ángela y Christian avanzaban por la zona y al percatarse del peligro, su equipo de seguridad reaccionó con inmediatez, dando media vuelta para refugiarse en la casa de la familia Aguilar.

“De muy mala suerte, les tocó que, justamente, cuando iban saliendo del rancho, Ángela y Christian vieron esta agresión entre la policía estatal en contra de civiles armados”, señaló el funcionario.

Y agregó que “la agresión no fue en contra de ellos, ellos no se encuentran lesionados ni nada, incluso los vehículos de ellos no sufrieron ninguna agresión, pero sí solicitaron el apoyo a las autoridades”.

Tras resguardarse en el rancho, la policía estatal coordinó un operativo para acompañar a Aguilar y Nodal hacia el aeropuerto.

En tanto, el fiscal destacó que, pese a la peligrosidad de los hechos, los artistas mantuvieron la calma mientras eran apoyados por un equipo llamativo de seguridad privada.

“No iban en shock, ellos cuentan con su propio equipo de seguridad. Christian Nodal cuenta con un equipo de seguridad muy robusto, pero de manera particular, ellos contratan directamente a una empresa”, puntualizó el fiscal.

Ahora se dieron a conocer las imágenes de Ángela y Christian cuando eran escoltados por agentes tras el ataque armado.

En el vehículo sólo viajaban Ángela, Nodal y su equipo de seguridad; ningún otro integrante directo de la familia Aguilar iba con ellos.

El despliegue policial en la zona continuó horas después del enfrentamiento. El asfalto de la carretera resultó dañado por la detonación de un explosivo dirigido a la policía estatal.

Luego del ataque, el equipo de comunicación de Pepe Aguilar desmintió versiones que señalaban un ataque dirigido contra su familia. El cantante aclaró que se encontraba en la Ciudad de México durante el incidente y que sus familiares estaban a salvo.

El secretario general de Gobierno del Estado, Rodrigo Reyes Murgüerza, reiteró que la agresión fue dirigida exclusivamente contra la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) y que ninguna persona ajena a la corporación policial resultó herida.

Cabe apuntar que ese mismo día, antes del ataque, Ángela Aguilar subió a su Instagram una historia en donde se veía la carretera y decía que ya se iba de ‘El Soyate’ con la canción de su abuelo “Ya me voy de mi tierra”, sin embargo, luego de los hechos la eliminó.

Ericka Rodríguez
