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¿A qué se dedica “Lodri”, el empresario que se va a casar con Chingu Amiga y cómo se enamoraron?

Chingu Amiga y Rodrigo Vásquez se casarán luego de cinco años de relación

Mayo 01, 2026 • 
Alejandro Flores
chingu amiga.jpg

Chingu Amiga y Rodrigo se comprometieron en Oaxaca

Instagram

Tras un lustro de relación, Chingu Amiga y Rodrigo Vásquez se van a casar.

El empresario organizó una pedida de mano con un ritual zapoteco en el que le regalaron una vela para guiar a la pareja rumbo a la felicidad como matrimonio.
Toda la petición quedó grabada en un video publicado en su canal de Youtube en el que se ve la reacción de Chingu Amiga: grita, llora, da vueltas, pierde una chancla y finalmente besa a su novio.

Lodri, el novio de Chingu Amiga

Rodrigo Vásquez es conocido como “Lodri”, que es la palabra con la que Chingu Amiga lo llamaba debido a su dificultad para pronunciar la letra r.

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Alejandro Flores

Durante la pandemia de Covid, la pareja comenzó a estrechar su relación, curiosamente mientras la empresa de Rodrigo atravesaba por su peor crisis.

“Nuestras ventas cayeron 60% reveló en un video”.

Su empresa se llama Polvos Holi y fabrica colorantes y pinturas además de tener una segunda rama para la importación de cosméticos.

En varias ocasiones, Rodrigo ha compartido experiencias amargas como empresario.
En una ocasión reveló que fue víctima de un hacker que “secuestró” toda la información de su empresa y lo obligó a pagarle en bitcoins.
NO TE VAYAS SIN LEER: Eliminan a concursante de La Mansión VIP para que vaya al siquiatra: amenazó a una mujer y rompió una puerta

Apenas en enero de este año, Rodrigo decidió compartir muchas de estas experiencias en un ejercicio de solidaridad con los emprendedores mexicanos.

“Espero mi experiencia pueda ayudar a nuevos emprendedores. Empezar algo requiere mucha energía, perseverancia, auto motivación y también un poco de suerte. Te vas a enfrentarte a muchas cosas nuevas. La experiencia y los consejos son una herramienta muy importante. Espero mi experiencia te ayude a que navegues por mejores aguas”.

Rodrigo Vázquez es de Oaxaca y por eso decidió hacer la petición de matrimonio en esa ciudad y con un ritual zapoteca. Actualmente, sin embargo, su empresa la tiene afincada en Monterrey.

Chingu Amiga
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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