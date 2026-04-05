¿Quién es Sol León y por qué es la nueva “enemiga” de Niurka en el reality show La Mansión VIP?

La Mansión VIP es un reality show creado por HotSpanish, popular influencer que comenzó haciendo videos de retos callejeros.

Luego evolucionó hacia un contenido más elaborado con patrocinios y juegos. Ahí descubrió una veta que lo llevó a crear La casa de los Cornudos, una especie de reality show en el que varias parejas convivían en una casa en la que la única regla era dejarse llevar por la pasión.

Hasta el momento ha hecho 8 temporadas de este programa que, a diferencia de otros realities, carecía del formato de 24/7.

Ahora HotSpanish se aventura a invertir su fortuna para crear La Mansión VIP, un reality show 24/7 con celebridades que conviven en una casa y se enfrentan a retos semanales, nominaciones y eliminaciones.

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Es decir, un formato muy similar a La Casa de los Famosos... tan similar que tendrá entre sus habitantes a Niurka Marcos, una experta en este tipo de programas.

La polémica vida de Sol León

Además de ella, también se ha confirmado a Sol León, una polémica influencer y empresaria que en meses recientes se hizo viral por una peculiar pelea personal.

Sol ha tenido dos veces conflictos callejeros con su exesposo. La segunda vez incluso hubo golpes a pesar de la presencia de la policía; aunque hay que anotar que ella no se metió a los golpes sino que mandó a su asistente, Samara, para que peleara contra la nueva pareja de su ex.

El video se hizo viral pues fue transmitido por noticieros locales de Baja California, donde vive Sol León.

Su hoja de vida comienza con ella como empresaria dedicada a la compra-venta de fajas colombianas y artículos de estética y belleza para la mujer.

Ganó prestigio entre sus seguidores por su estilo de vida, basado en mostrar el máximo lujo posible en cualquier aspecto de sus actividades cotidianas, desde su vestuario hasta las plumas que usa.

El enfrentamiento con Niurka

En cuanto se confirmó que Niurka y Sol serán residentes de La Mansión VIP comenzaron a circular mensajes en redes sociales adelantando que su choque en el reality es inminente e inevitable.

Esta rivalidad nueva fue alimentada por la propia Niurka, quien republicó un video de TikTok en el que se expresa esta posibilidad de que saquen chispas dentro de La Mansión VIP.