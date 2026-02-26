Suscríbete
Cazzu habla de Bad Bunny luego de que Nodal insinuó que se metió en su relación

Nodal dijo: “puede posar en fotos con quien dañó nuestra relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo”

Febrero 25, 2026 
Alejandro Flores
Cazzu está en el Carnaval de Jujuy

Cazzu y Nodal no dejan de alimentar el escándalo en que viven desde que anunciaron su separación.

El nuevo círculo de su “infierno” comenzó con la publicación de “Rosita”, una tiradera de Raw Alejandro en la que se menciona a Christian Nodal por su nombre en una estrofa:
La vo’a romper y la vo’a arreglar
Esto es política pa’ yo robarte
Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal

Nodal se sintió ofendido no tanto por la mención de su nombre sino porque acusó a Bad Bunny de estar detrás de esa ofensa, ya que es uno de los compositores de la letra.

De acuerdo con el cantante de regional mexicano, Cazzu le habría contado un episodio dramático que vivió con Bad Bunny y que es tan tremendo que nunca se ha atrevido a hacerlo público.

“Lo que me cuesta entender es la selectividad de la indignación: (Cazzu) puede posar en fotos con quien dañó nuestra relación y nos causó un infierno durante y después del embarazo”, escribió Nodal en su cuenta privada de Instagram, y sin mencionar el nombre de la rapera argentina.

De acuerdo con la acusación de Nodal. Bad Bunny se habría metido en su relación, aunque no explica de qué manera:

“Puede compartir escenario con uno de los compositores de Rosita y que me dejó bien claro que era imperdonable por la historia que seguramente nunca contará”, dijo en tono misterioso y críptico Nodal.

La relación de Cazzu con Bad Bunny

En efecto, Cazzu y Bad Bunny acaban de cantar a dueto durante la gira del Conejito Malo en Buenos Aires. Fue el reencuentro de los cantantes luego de muchos años de no colaborar.
Cazzu, durante el anuncio de presentación en el Carnaval de Jujuy, en Argentina, se refirió a Bad Bunny y negó las acusaciones de Nodal.

“Para cantar juntos hay muchas instancias antes de llegar al escenario. Lo que te puedo decir es que Benito es un tipazo. Pero nosotros ni siquiera ensayamos juntos, yo hice mi prueba de sonido en la mañana sola”.

La cantante argentina negó que Bad Bunny y ella mantuvieran contacto durante su embarazo, ya que que asegura que no se veían desde hacer varios años.

“Nosotros la última que nos vimos, pasaron muchos años... nos perdimos, cada uno empezó a hacer su vida...”

Cazzu incluso contó que ni siquiera se mandaban mensajes de texto.

“No sabíamos nada uno del otro,más allá de lo que yo podía saber de él ahora que es el artista número 1 del mundo”.

Sobre lo que pasó el 14 de febrero, día en el que cantaron juntos en el estadio de River Plate, Cazzu contó que solamente se saludaron antes y después del show.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
