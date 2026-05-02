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Nodal pospone show Chile y culpa a su papá por tacaño: “Estoy muy enojado”

El cantante tiene dos conciertos en Santiago pero sus músicos no llegaron a tiempo

Mayo 01, 2026 • 
Alejandro Flores
nodal (5).jpg

Nodal sí llegó a tiempo

Instagram

Apenas hace dos días, Christian Nodal lanzó un dardo en contra de su propia familia y ahora exhibe públicamente otro problema que lo ha afectado directamente.

El cantante dijo en un concierto este miércoles, entre canción y canción en Hermosillo, en el palenque, que se siente traicionado por su familia.
“Si algo me ha enseñado la vida es que la propia sangre te puede fallar”, gritó Nodal.
Esto sucede luego de que reveló que él no es dueño de su nombre, ya que “Nodal” es una marca registrada propiedad de su papá Jaime González a través de la empresa JG Music.
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¿Por qué cancelo Nodal su concierto en Chile?

Y resulta que el tiempo le dio la razón muy pronto.
Nodal llegó a Chile al mediodía luego de un largo viaje desde Hermosillo.

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Estando ya en el hotel de Santiago, grabó un video en el que exhibió a su papá y su empresa, a quienes culpó de tener que suspender el primero de dos conciertos en la Arena Movistar de esa ciudad.

“Me da mucha tristeza, mucho coraje... no me llegaron mis músicos. Nosotros salimos directo del palenque de Hermosillo, Sonora con la misión de cumplirles estas dos noches, pero falló la logística”.

¿Quén es el culpable de que Nodal cancelara show en Chile?

Nodal ya ha explicado que él no es dueño más que de su voz y de manera romántica suele decir en los conciertos que esa voz siempre se las regalará a sus fans.
Ahora, además, no dudó en señalar a los responsables de haber cancelado el concierto de este viernes.

“Les quedó mal por culpa de terceros. Se le avisó desde mi equipo directo al equipo de logística de JG Music que por tiempos, fechas distancia y demás era muy complejo, que era muy delicado”.

Pero no sólo hubo el señalamiento directo, también reveló la razón por la que JG Music, al empresa de su papá le falló.

“Se les aconsejó tomar un avión privado y no se quiso hacer ese gasto. No se priorizó a los músicos, no se priorizó su descanso y no se priorizó que pudieran llegar a tiempo”.

El problema fue que debido a un retraso en los vuelos por el clima en la Ciudad de México, el vuelo comercial en el que viajarían los músicos no llegó a tiempo.
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Nodal lo que hizo es que el concierto de este viernes lo tendrá que dar el domingo.
Pero su molestia no se quitó y por el contrario, agregó que es la segunda vez que le pasa.

Christian Nodal
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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