“Más que por la cama, amé a Chespirito por otras cosas": Florinda Meza confiesa cómo era su intimidad

Estuvieron juntos casi 4 décadas, desde que cedieron a su deseo en aquella gira en Chile.

Y es hasta hoy que Florinda Meza revela cuál era la verdadera naturaleza de su amor con Roberto Gómez Bolaños Chespirito y cuáles eran los pilares de su intimidad.

En una entrevista con Las Javis (podcast argentino), la actriz, productora y directora contó cómo fue que mantuvieron vivo el romance mientras fueron novios y esposos.

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Para ejemplificarlo, contó una anécdota que sucedió en un restaurante mientras comían junto con Rubén Aguirre, el legendario Profesor Jirafales.

“Roberto tenía una gran cultura, una gran preparación. En esa ocasión, en el restaurante, estábamos hablando como siempre de todo; y de pronto Rubén hasta nos asustó porque da un manotazo en la mesa y dice: ´¡ya, ya, llevan más de 20 años juntos y todavía tienen de qué hablar´".

¿Por qué se enamoraron Florinda Meza y Chespirito?

La vida amorosa de Florinda Meza y Chespirito estuvo marcado por la sospecha, ya que Roberto aún estaba casado con Graciela Fernández cuando comenzó a andar con Florinda.

Ahora, Meza recapitula su vida y no tiene duda de las razones por las que fueron almas gemelas desde 1977 hasta 2014, año en que murió el creador de el Chavo del 8.

“Más que la cama, es importantísimo el día a día. Cuando uno encuentra a su pareja ideal, compartes todo: no solo las conversaciones o las diversiones; también compartes hasta los silencios... si la gente entendiera el valor de los silencios”.

En su vida pública, Florinda y Roberto siempre fueron criticados porque daban la apariencia de que era ella quien ordenaba e incluso condicionaba las opiniones de él.

Nada más lejos de la realidad, según cuenta Florinda Meza.