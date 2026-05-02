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“Más que por la cama, amé a Chespirito por otras cosas": Florinda Meza confiesa cómo era su intimidad

La actriz, cantante, productora y director confesó su secreto para mantener su romance durante casi 4 décadas

Mayo 01, 2026 • 
Alejandro Flores
florinda meza roberto.jpg

Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños estuvieron juntos desde 1977

Instagram

Estuvieron juntos casi 4 décadas, desde que cedieron a su deseo en aquella gira en Chile.

Y es hasta hoy que Florinda Meza revela cuál era la verdadera naturaleza de su amor con Roberto Gómez Bolaños Chespirito y cuáles eran los pilares de su intimidad.
En una entrevista con Las Javis (podcast argentino), la actriz, productora y directora contó cómo fue que mantuvieron vivo el romance mientras fueron novios y esposos.
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Para ejemplificarlo, contó una anécdota que sucedió en un restaurante mientras comían junto con Rubén Aguirre, el legendario Profesor Jirafales.

“Roberto tenía una gran cultura, una gran preparación. En esa ocasión, en el restaurante, estábamos hablando como siempre de todo; y de pronto Rubén hasta nos asustó porque da un manotazo en la mesa y dice: ´¡ya, ya, llevan más de 20 años juntos y todavía tienen de qué hablar´".

¿Por qué se enamoraron Florinda Meza y Chespirito?

La vida amorosa de Florinda Meza y Chespirito estuvo marcado por la sospecha, ya que Roberto aún estaba casado con Graciela Fernández cuando comenzó a andar con Florinda.

Ahora, Meza recapitula su vida y no tiene duda de las razones por las que fueron almas gemelas desde 1977 hasta 2014, año en que murió el creador de el Chavo del 8.

“Más que la cama, es importantísimo el día a día. Cuando uno encuentra a su pareja ideal, compartes todo: no solo las conversaciones o las diversiones; también compartes hasta los silencios... si la gente entendiera el valor de los silencios”.

@florinda.meza.garcia

Escuchar a Florinda Meza decir que lo más importante es encontrar a ese "otro yo" con quien compartir hasta las pausas, nos dejó con el corazón llenito. Entrevista completa en @elshowdelasjavis #florindameza #chespirito #doñaflorinda #pareja #robertogomezbolaños

♬ som original - Florinda Meza García

En su vida pública, Florinda y Roberto siempre fueron criticados porque daban la apariencia de que era ella quien ordenaba e incluso condicionaba las opiniones de él.

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Nada más lejos de la realidad, según cuenta Florinda Meza.

“A veces simplemente nos gustaba estar mirando un atardecer y a veces implemente los dos hablábamos al mismo tiempo. Yo necesitaba que llegara alguien que fuera así”.

Florinda Meza chespirito
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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