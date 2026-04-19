Sospechan fraude en La Mansión VIP: Niurka le grita a HotSpanish, el creador del reality

Una de las innovaciones del reality show “La Mansión VIP” es que las elecciones del público se hacen a través del súper chat de Youtube.

Aún así, hay algunas sospechas de manipulación y esas dudas son ¡de los propios habitantes de la Mansión!”.

El creador del reality show, HotSpanish explicó el primer día el formato de competencia, el cual es muy similar al de La Casa de los Famosos en cuanto a la manera en que se elimina a los concursantes.

TE RECOMENDAMOS: Christian Nodal y Ángela Aguilar estarían SEPARADOS y al borde del divorcio: Esto se sabe

Pero en vez de contar los votos del público mediante una plataforma que se mantiene en secreto, se decidió hacerlo mediante la herramienta de súper chat, la cual permite monetizar los comentarios: los espectadores pagan por destacar su respuesta durante la transmisión en vivo de La Mansión VIP y se le asigna cierta cantidad de puntos.

Además, en un ejercicio de “transparencia”, se decidió que los habitantes tendrían a la vista cuántos puntos tienen.

Las sospechas de Niurka sobre La Mansión VIP y un posible fraude

Así fue los primeros días, hasta que el jueves la pantalla de la puntuación se mantuvo oculta.

Niurka, la habitante que estaba en último lugar de la tabla protesta durante una de las visitas diarias que hace HotSpanish.

“Nosotros tenemos que regirnos por las reglas pero lo que nosotros vivimos aquí al principio de que todo el show estaba alrededor de ellas dos nos molestó a muchos”, dijo Niurka con su acostumbrado tono de voz al límite.

Cuando dijo “ellas dos”, Niurka se refirió e Eli Esparza y Sol León. De acuerdo con la cantante y vedette, la producción manipuló la mansión para que las conversaciones y pleitos fueran en torno a estas dos influencers.

“Y no voy a permitir que lo minimicen y lo hagan polvito. Porque quejas hubo muchas. A mí no me importa porque quiero irme. Tú, Roberto (nombre real de HotSpanish) tienes mi admiración, pero yo no soy carnero de nadie y lo que veo, lo digo”.

Durante su perorata de varios minutos, acusó a HotSpanish de favorecer a Sol y Eli porque son las que abonan más dinero a través del súper chat.

¿Qué respondió HotSpanish sobre la sospecha de fraude?

El creador de contenido le respondió a Niurka y negó cualquier favoritismo. Aunque fue interrumpido varias veces a gritos por la cantante, alcanzó a explicar que desde que la contrató, se le explicó que “todo era a base del súper chat”.

Niurka remató: “Pues yo no sabía que todo era por dinero y así yo estoy jodi... porque jamás le pediría un peso a mis bebés nius”.

Finalmente HotSpanish se comprometió a volver a dejar visible la tabla de puntos y a mostrarles a todos los eliminados el recuento original de YouTube para evitar sospechas.