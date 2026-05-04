Florinda Meza revela que diagnóstico de Parkinson LLEGÓ TARDE a ‘Chespirito’: “tuvo que morir... no detectaron”

“Tuvo que morir Roberto para que yo solita investigara por mi cuenta que era una enfermedad demencial que tenía cambios de personalidad y antes yo no entendía ni por qué”.

La actriz y productora Florinda Meza reveló detalles sobre el diagnóstico de Parkinson que recibió su esposo Roberto Gómez Bolaños y advirtió que este trastorno neurodegenerativo fue identificado dos años antes de su fallecimiento.

Sin embargo, la información que recibieron no fue comunicada de manera clara provocando que su salud se deteriorara. La ausencia de información precisa y sus síntomas derivó en confusión y complicaciones en la pareja.

Meza le dijo recientemente a la prensa que el diagnóstico definitivo se les comunicó cuando el comediante ya presentaba un deterioro avanzado.

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“Roberto volvió a estar con mejor calidad de vida, perdió más el oído. Y para el último año, cuando conversábamos los últimos meses, él hablaba, yo hablaba, pero le escribía y le ponía escrito para las respuestas y así conversábamos”, dijo.

Según los dichos de ‘Doña Florinda’, los problemas iniciaron desde antes del diagnóstico, ya que presentaba síntomas y episodios -que ahora atribuye al Parkinson- pero no recibió información suficiente de los médicos a cargo de ’Chespirito’.

La situación la llevó a participar activamente en las consultas. Debido a problemas de audición, “muchas veces yo intervenía para explicar los síntomas, ya que él no escuchaba bien y le pedía ayuda para describir cómo se sentía”, declaró ante la prensa.

Las inquietudes de Florinda crecieron al percatarse de que los tratamiento estaban vinculados con el Parkinson, pero nadie les confirmó la enfermedad. Fue una neuróloga de Cancún quien les señaló los indicios por el medicamento prescrito, lo que llevó a la actriz a suponer que “otro médico ya sospechaba del Parkinson”.

Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años. Según el reporte médico difundido, el deceso ocurrió por una insuficiencia cardiaca a consecuencia de problemas respiratorios crónicos originados por EPOC.

Así cambió la relación de Florinda y Roberto…

En sus últimos años, al interior de la dinámica de la pareja hubo muchos cambios derivados de la enfermedad y la pérdida auditiva de ‘Chespirito’, según explicó Meza.

El Parkinson deterioró la movilidad y expresión de Gómez Bolaños, lo que los obligó a cambiar la manera de hablarse: mezclaron el habla con mensajes escritos para entenderse.

El proceso trajo consigo alteraciones emocionales. “Gracias a Dios, mi amor fue muy grande y aguanté los cambios de personalidad y aguanté todo porque yo sabía que había un Roberto que me amaba y no entendía por qué pasaba eso, pero tuve paciencia”, apuntó Meza.

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La actriz lamentó que la falta de información le impidiera asociar síntomas y comportamientos con la enfermedad. Y argumentó que un diagnóstico temprano habría ayudado a comprender actitudes y reacciones que desconcertaron a la familia.

Finalmente, al ser cuestionada sobre la posibilidad de demandar a los médicos, Florinda respondió: “¿Sirve de algo? Aparte, otra cosa: los médicos deberían decirnos en qué consisten las enfermedades. Tuvo que morir Roberto para que yo solita investigara por mi cuenta que era una enfermedad demencial que tenía cambios de personalidad y antes yo no entendía ni por qué”, concluyó.