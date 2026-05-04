¿Quiénes son los finalistas de La Mansión VIP?

La Mansión VIP llegó a su semana final con una larga lista de polémicas.

El reality show creado por HpotSpanish cumplió con su promesa de crear suficientes escándalos como para atraer al público de Youtube.

De hecho, estuvo a punto de convertirse en un problema debido al caos de la semana reciente, cuando hubo cuatro episodios de violencia, cada uno más fuerte que el anterior.

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Comenzó con una pelea a gritos a causa de un jarrón, siguió con amenazas contra una mujer, la destrucción de una puerta y finalmente golpes entre dos de los habitantes.

¿Quiénes llegaron a la final?

De cualquier manera, y a pesar de algunos de los habitantes señalaron que un elemento que generaba esas actitudes era el libre acceso al alcohol, la fiesta siguió hasta este domingo en que se dio a conocer a la última eliminada.

Michelle Lando, quien apenas había entrado la semana pasada, fue eliminada. Como anécdota queda todo lo que hizo dentro de la Mansión, incluyendo un beso con Agustín Fernández.



De modo que tras su eliminación, quedaron 13 participantes que estarán hasta la final del reality, que ya es el próximo domingo 10 de mayo.

Esta es la lista de los participantes que disputarán los 2 millones de pesos.

