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¿Quiénes son los finalistas de La Mansión VIP?

Estos son los 12 sobrevivientes tras los episodios de violencia y las salidas abruptas

Mayo 03, 2026 • 
Alejandro Flores
mansion vip final.jpg

12 influencers luchan por ganar La Mansión VIP

Captura La mansión VIP

La Mansión VIP llegó a su semana final con una larga lista de polémicas.

El reality show creado por HpotSpanish cumplió con su promesa de crear suficientes escándalos como para atraer al público de Youtube.
De hecho, estuvo a punto de convertirse en un problema debido al caos de la semana reciente, cuando hubo cuatro episodios de violencia, cada uno más fuerte que el anterior.
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Comenzó con una pelea a gritos a causa de un jarrón, siguió con amenazas contra una mujer, la destrucción de una puerta y finalmente golpes entre dos de los habitantes.

¿Quiénes llegaron a la final?

De cualquier manera, y a pesar de algunos de los habitantes señalaron que un elemento que generaba esas actitudes era el libre acceso al alcohol, la fiesta siguió hasta este domingo en que se dio a conocer a la última eliminada.
Michelle Lando, quien apenas había entrado la semana pasada, fue eliminada. Como anécdota queda todo lo que hizo dentro de la Mansión, incluyendo un beso con Agustín Fernández.

La Mansión VIP
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De modo que tras su eliminación, quedaron 13 participantes que estarán hasta la final del reality, que ya es el próximo domingo 10 de mayo.
Esta es la lista de los participantes que disputarán los 2 millones de pesos.

  1. Sol León
  2. Alfredo Adame
  3. Aída Victoria Merlano
  4. Agustín Fernández
  5. Luis Guillén “Suave”
  6. Eli Esparza
  7. Katy Cardona
  8. Kim Shantal
  9. Aldo Arturo
  10. El Mazaclan
  11. Carlos Alberto
  12. Jessica SodiLa Jesuu
La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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