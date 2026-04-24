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El inesperado consejo que le da Florinda Meza a Ángela y Nodal en medio de RUMORES DE SEPARACIÓN

La viuda de ‘Chespirito’ opinó sobre los rumores de que están separados y de que ya viven en casas distintas.

Abril 24, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Florinda-Meza.jpg

Florinda Meza le envió un mensaje a Ángela y Nodal.

YouTube/Instagram

“El éxito de mi matrimonio ha sido ese y dormir todas las noches sin calzones”.

Los famosos no están desinformados en torno al escándalo que envuelve a la dinastía Aguilar, particularmente lo que pasa entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, y ese es el caso de Florinda Meza.

En un encuentro con la prensa, la viuda de ‘Chespirito’, quien por años ha sido criticada por la forma en la que inició su romance con Gómez Bolaños, cuando él todavía estaba casado, dio su opinión sobre Ángela y Nodal.

Cabe recordar que los rumores de separación comenzaron luego de la grabación del videoclip ‘Un Vals’, del originario de Sonora.

“Siempre he defendido y seguiré defendiendo es a las mujeres. La vida es un poco difícil siendo mujer, pero si yo volviera a ser, a nacer, pediría ser mujer”, expresó Meza.

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Añadió que “bueno, la gente ahora se junta, se casa, se separa mucho, ¿no? Por eso les digo que para mí fue una suerte haber encontrado el amor verdadero”.

Y a manera de consejo para Ángela y Nodal, la actriz y productora recordó la enseñanza que su abuela le dio antes los conflictos que pueden llegar a toca la puerta de una pareja.

“Nunca dures más de media hora enojada con tu marido y jamás vayas a la cama enojada con tu marido. Si él quiere seguir peleando, déjalo para el día de mañana, pero a la cama no vas enojada con tu marido. Decía mi abuela: ‘El éxito de mi matrimonio ha sido ese y dormir todas las noches sin calzones’”, dijo la viuda de Roberto.

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Al ser cuestionada sobre las comparaciones que se dan entre las mujeres del entretenimiento, ‘Doña Florinda’ fue certera: “nadie debe hacer comparaciones con nada. No sé, hay cosas más importantes que comerse al vecino”.

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Y ante la polémica por el video ‘Un Vals’ de Christian Nodal y la ola de criticas y especulaciones que cayeron, Meza también compartió recuerdos personales sobre el amor y la familia, subrayando la importancia del entendimiento: “la relación se fortalece con comprensión y amor”.

Finalmente, externó que no conocer a Ángela ni a Christian personalmente, pero sí a la abuela de la joven cantante, doña Flor Silvestre, de quien conserva buenos recuerdos.

Florinda Meza CHRISTIAN NODAL Ángela Aguilar
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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