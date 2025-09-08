Suscríbete
¿Florinda Meza se retracta del comentario de los “7 grandes defectos” de ‘Chespirito’?

Aunque la actriz no ha dejado de contestar a sus detractores a través de sus redes sociales, esta es la primera vez que aclara ese tema.

September 08, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Florinda Meza

Florinda Meza habla de sus comentarios en el pasado en contra de la familia de Gómez Bolaños.

Tiktok

Luego de la controversia que desató la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’, particularmente su historia de amor con Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza reapareció ante los medios de comunicación.

Tras varias semanas, en las que se publicaron los episodios de la serie, Meza se colocó entre las principales tendencias en redes sociales, desatando interés y ataques por la forma en la que se desarrolló su romance con ‘Chespirito’.

Ante los enojos por ser la tercera en discordia en la relación de Bolaños y la madre de sus seis hijos, usuarios se dieron a la tarea de buscar entrevistas viejas y momentos en donde se confirmara la esencia de Florinda.

En una entrevista, extraída del baúl de los recuerdos, la actriz relató cómo’ Chespirito’ trató de conquistarla durante cinco años, pero no fue hasta 1978, cuando se comprometió con el director Enrique Segoviano, que los gestos para enamorarla fueron más fuertes.

“Roberto tenía siete grandes defectos”

Sin embargo, Florinda tuvo expresiones que los usuarios de redes sociales consideraron inaceptables.

“Él (Roberto) tenía siete grandes defectos: seis hijos y una esposa. Entonces…”, dijo la icónica actriz, siendo interrumpida por ‘Chespirito’. “No… cómo defectos, son seis hijos maravillosos, cómo puede uno llamar defectos”, contestó.

Florinda Meza y Graciela Fernández

En el pasado, Florinda Meza habló de la cercanía que llegó a tener con Graciela Fernández antes de enamorarse de ‘Chespirito’.

Instagram

Pero Florinda Meza continuó: “Si fueran míos serían maravillosos, pero no siendo míos eran un problema y un defecto”. Desacreditando a su postura, ‘Chespirito’ insistió: “No, de todos modos”, aunque trataba de sonreír para reducir la tensión del momento.

Tras el escándalo que desataron sus palabras varios años atrás, la prensa le cuestionó a la también productora, a lo que salió al paso diciendo: “Hasta hay una canción que dice: eres el hombre perfecto, sólo tienes un error... esas cosas se dicen de broma, que no han oído esa canción”, dijo.

Reacciona las críticas de ‘Chespirito: sin querer queriendo’

Sobre el impacto que tuvo la serie biográfica de Gómez Bolaños, Meza fue tajante. “No puedo opinar. Lo que lamento es que se dañara la memoria, el recuerdo y el legado de Roberto. Eso me duele mucho porque yo estoy viva, yo puedo contestar, pero un muerto no puede contestar; me parece hasta ruin, porque además él hizo una gran labor”, expresó.

Por último, reaccionó a las críticas que ha recibido desde que se estrenó el proyecto.

“Me dolería si viniera de periódicos importantes, viniendo de quien viene, pues no. Las redes sociales son así, hay jovencitas a quienes les han destruido la vida. La gente que vive a través de las redes es gente que no tiene vida, gente muy vacía, que tiene que vivir a través de la vida de los demás”.

Florinda Meza roberto gómez bolaños
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
