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¿La bioserie de Chespirito fue una venganza contra Florinda Meza?

Carlos Villagrán está convencido de que “los hijos de Chespirito lo tomaron personal” al momento de realizar “Sin querer queriendo”

Abril 02, 2026 • 
Alejandro Flores
chespiriito bioserie.jpg

Realidad y ficción de doña Florinda y Chespirito

Televisa y HBO

La bioserie de Chespirito “Sin querer queriendo” ha sido blanco de polémica desde su estrena.

Incluso antes, cuando fue anunciado el proyecto, Florinda Meza rechazó participar en él y se negó a otorgar el permiso para que su nombre apareciera.
A pesar de que los guiones se escribieron con base en los dos libros autobiográficos de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Meza ha señalado que tiene errores de cronología y que su relación con Chespirito se ve tergiversada por acontecimientos contados a medias dentro de la serie.
TE RECOMENDAMOS: Carlos Villagrán dice que él no anduvo con Florinda Meza: “ELLA ANDUVO CONMIGO”… ¡y la actriz ya le contestó!

Ahora es Carlos Villagrán quien entra al aro del escándalo y dicta su propia versión de lo que ocurrió con “Sin querer queriendo”.

¿Qué dice Carlos Villagrán de la bioserie de Chespirito?

En principio, asegura que su personaje fue tergiversado y aparece en situaciones que no ocurrieron en la vida real. Es decir, sus argumentos son similares a los de Florinda Meza.

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Pero tiene una opinión diametralmente opuesta en cuanto a Margarita, que fue el nombre que se le puso finalmente al personaje que la representa en la serie.

“Lo de Florinda, todo lo que se cuenta es verdad”, le dijo Villagrán al Escorpión Dorado en su canal de Youtube.

El actor y Meza tienen severas diferencias desde hace poco más de tres décadas, a lo lago de las cuales han cruzado acusaciones incluso personales.

En esa misma entrevista con el Escorpión, Villagrán asegura que ella se enamoró pero que a él nunca le interesó un noviazgo con ella.
En cuanto a lo que se narra en la serie sobre Florinda Meza, lo más polémico es que se plantea que ella y Chespirito tuvieron un amorío a espaldas de Graciela Fernández, primera esposa de Chespirito.

Villagrán asegura que lo que pasó fue que los hijos de Chespirito (Roberto y Paulina son productores y coescritores de la bioserie) lo tomaron como una herramienta personal.

“Lo que pasa es que lo tomaron como un desquite... lo hicieron como una venganza”, opinó Villagrán.

Tanto Roberto como Paulina han defendido que la bioserie está escrita con base en los textos de Gómez Bolaños y que la parte de la historia con Florinda fue la mas difícil de contar.

chespirito Florinda Meza
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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