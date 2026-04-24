¿Carolina Flores le tenía miedo a su suegra? Sus últimos mensajes dan pistas sobre su trágica muerte

Los mensajes y videos publicados en su cuenta de TikTok arrojan escalofriantes pistas sobre la vida de Carolina Flores, ex Miss Baja California que fue asesinada presuntamente por su suegra.

La joven de 27 años fue hallada sin vida el pasado 15 de abril en un departamento de Polanco, en la ciudad de México, con disparos en el tórax y la cabeza.

La Fiscalía de la Ciudad de México, sin embargo, informó que fue hasta un día después que comenzó la investigación bajo el protocolo de feminicidio.

Como lo informamos en TVyNovelas, en últimas hora se ha hecho viral el video del momento en el que Erika Herrera, madre del esposo de la exreina de belleza, la sigue hasta otra habitación fuera de la estancia y le dispara en repetidas ocasiones hasta la muerte.

En el video aparece, momentos después, el esposo de la víctima, Alejandro, cargando a su bebé y le pregunta a su madre qué hizo.

“Nada, me hizo enojar”.

¿Cómo fue la historia de amor de Carolina Flores y su esposo Alejandro?

Carolina Flores, apenas hace cuatro semanas, publicó un video en el que se mostraba feliz y plena por haber aceptado formar una familia. Aparece ella en un parque, con la iluminación natural de un sol bucólico y la leyenda: "¿A esto le tenía tanto miedo?”.

Enseguida aparece su marido y luego su bebé para fundirse en una abrazo.

De acuerdo a lo que se ve en estos mensajes publicados en su TikTok, Carolina apenas comenzaba a sentir confianza en esta historia de amor para formar una familia.

El 7 de marzo de este mismo año publicó otra secuencia de fotos en las que cuenta: “Me habló a las dos de la mañana y me dijo que no puede estar sin mí”. Luego aparece otra foto en la que están juntos y besándose con la leyenda: “Y yo le contesté”.

Las pistas de su romance se remontan a febrero de 2025, cuando ya estaban juntos y de vacaciones para celebrar el cumpleaños de él.

“Espero hacerte tan feliz como tú me has hecho a mí”.

La última publicación en esta red social es de apenas el 11 de abril, cuatro días antes de su trágica muerte. Aparece, de hecho, con la misma ropa de dormir con la que se le ve en el video de su muerte.

@carolinaff444 Te amo amorcito feliz cumpleaños ❤️ espero poder hacerte feliz como tú me haces a mi, eres mi persona favorita ♬ Amor como el nuestro. - Janeth Ruiz | Mom Chronicles

Carolina se graba con una canción de Justin Bieber de fondo, bailando y cantando.