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Florinda Meza quedó mal de los ojos por una cirugía estética: “Cometí una estupidez”

La actriz dice que a raíz de esa operación, perdió capacidad expresiva en la cara

Abril 29, 2026 • 
Alejandro Flores
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La cirugía no salió bien

Youtube Las Javis

Florinda Meza no quita el dedo del renglón en acusar a Roberto Gómez Fernández de haber “ensuciado” la memoria de su padre con la bioseire “Sin querer queriendo”.

La actriz, productora y directora defiende que Roberto Gómez Bolaños fue una persona excepcional.
“Fue un hombre generoso, fue un buen padre ¿cómo pueden ahora decir esas cosas de él?”, dice Meza al referirse a los episodios de la bioserie en la que lo colocan como un infiel.
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Florinda Meza revela secreto para actuar como La Chimoltrufia

Florinda Meza apareció en el podcast de Las Javis, en donde habló no solamente de Chespirito, la bioserie y su rol dentro de la familia Gómez Bolaños ("¿cuándo han visto que una madrastra se la buena de los cuentos?”, dijo para explicar por qué su personaje fue planteado como el antagonista), también de una experiencia personal a la que calificó como “una estupidez”.
Al mostrar una técnica de actuación que consiste en reaccionar con el rostro antes que con un movimiento del cuerpo, Florinda dijo que los actores saben que al voltear (ya sea en señal de miedo o para descubrir algo bello) primero deben girar los ojos en esa dirección.

“Para actuar es muy importante los elementos de la cara porque el close up es fundamental en cine y televisión. Basta con que muevas los músculos de la cara... siempre los ojos van antes de la cabeza;
“Son mecánicas que se aprenden”. dijo Meza.

Agregó que, de hecho, esa era la manera en que actuaba para acentuar las expresiones de La Chimoltrufia.

La operación fallida de Florinda Meza

Fue en ese momento en que se sintió en la necesidad de hacer una confesión sobre sus ojos.

“Estos ojos que tengo están más chicos y me cuesta más trabajo mostrarlo porque la estúpida de yo me sometí a una operación”.
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Alejandro Flores

Florinda no reveló a qué edad se hizo la operación pero por su argumento, se entiende que fue reciente.

“Cuando sé es joven, se puede ser estúpido; la juventud es para cometer errores. Pero cuando ya no sé es joven entonces se cae en la más rotunda estupidez”.

Florinda Meza narró que se sometió a esa operación creyendo que lo hacía con “el mejor cirujano plástico” pero resultó que “no lo era”.
Lamentó entonces que la operación limitara sus expresiones faciales.

“Me dejo los ojos más pequeños... y una actriz actúa mucho con los ojos”.

Florinda Meza chespirito
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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