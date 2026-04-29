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Abuela y tíos de Carolina Flores aseguran que la mat4ron por el dinero que cobró ante la MUERTE DE SU PADRE

Además, dicen no creer que el esposo sea inocente.

Abril 29, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Familia de Carolina Flores destapa el posible móvil del crimen.

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“Hay dinero de por medio ahí y que seguramente ese también es otro motivo por lo cual llegó Alejandro a hacer esto en complicidad con su madre”.

Mientras las autoridades y hasta la Interpol buscan a Erika María ’N’, sufre de Calorina Flores y principal sospechosa del asesinato de la modelo de 27 años, familiares de la exreina de belleza revelaron lo que, según ellos, habría sido el motivo del crimen.

La abuela y tíos paternos de Carolina ofrecieron una entrevista al canal de YouTube ‘Marian TV’ y ahí aseguraron que el móvil del asesinato habría sido por los millones de dólares que recibió por la muerte de su padre, pues señalaron que la suegra le habría acompañado a hacer los trámites.

Erselia, Cintia y Javier, familiares de Jorge Flores, padre de Carolina, revelaron:

“Tengo entendido que fue la señora Erika María fue quien estuvo con ella cuando ella fue a firmar los papeles”. Incluso, creen que Alejandro ’N’, viudo de la joven, podría ser “cómplice” con su madre por la manera en que reaccionó cuando le quitaron la vida a su esposa.

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Javier, tío paterno de Carolina, considera que todo fue premeditado. “Para mí esto es plan con maña, de ambas partes, de este Alejandro, de su mamá para quedarse con eso”.

En 2022, el papá de Carolina murió en un casino en San Diego, cuando tres agentes de seguridad lo sometieron y lo asfixiaron al ponerle la rodilla en el cuello. Como compensación, a la joven le habrían dado dos millones de dólares.

“Un testigo dijo que fue como el caso de George Floyd porque los tres guardias de seguridad y él decía que no podía respirar, pero les valió. Tres cuerpos encima de una persona”, expresaron.

Además, agregaron que cuando ocurrieron los hechos, la única persona que podía tener acceso al expediente era Carolina, hija de Jorge y ciudadana americana.

Recordaron también que tras la muerte de su padre, la exreina de belleza fue quien estuvo manejando el caso ante las autoridades.

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Ericka Rodríguez

Para 2024, se enteraron que el caso terminó en favor de Carolina, quien recibió una cifra millonaria. “No sabemos qué cantidad, no sabemos millones, pero espero que por no haber justicia para mi hermano sí haya sido una buena cantidad”, dijeron los familiares.

Un detalle que para ellos es revelador es que “fue la señora Erika quien estuvo con ella cuando fue a firmar los papeles”, expresó la tía de Carolina, asegurando que la única persona, además de la modelo, que “sabe cuánto dinero recibió” era su suegra.

También resaltaron que Carolina no era una mujer mantenida, al contrario, era exitosa y por eso creen que “hay dinero de por medio ahí y que seguramente ese también es otro motivo por lo cual llegó Alejandro a hacer esto en complicidad con su madre”.

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Para ellos, ese sería el motivo por el que la reacción de Alejandro sería tan extraña, según mostró el video revelado en redes sociales.

“Por eso no reaccionó. No reaccionó, ese es el problema. Reaccionó como que si se le hubiera caído un plato a la mamá. Esa no es una reacción de alguien que te ama, de alguien normal. Muy planeado fue eso y nosotros sabemos por qué”, agregó el tío de la modelo.

Asimismo, los familiares también resaltaron que antes de 2024, la relación de Flores y Alejandro era percibida por ellos como “conflictiva"; sin embargo, luego de que la modelo recibió el dinero todo cambió. “De repente, mucho amor y boda exprés casi”, señalaron y concluyeron que no creen en la inocencia de Alejandro. “Él es parte de esto”.

Asesinato feminicidio
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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