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Detienen en Venezuela a Erika María ’N’ por el FEMINICIDIO de Carolina Flores; se espera su extradición

Tras varios días prófuga, la mujer fue localizada y agentes procedieron a arrestarla.

Abril 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Erika-Maria-suegra-Carolina.jpg

Arrestan a la suegra de Carolina Flores en Venezuela.

FGJCDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la detención de Erika María ’N’, acusada de asesinar a Carolina Flores Gómez y destacó que está bajo custodia en Venezuela.

Tras varios días prófuga, la implicada fue localizada en un operativo que implementaron las autoridades y como resultado del seguimiento internacional que se activó luego de la emisión de la Ficha Roja de INTERPOL.

Dicha herramienta permitió que distintas corporaciones de seguridad mantuvieran su búsqueda activa fuera de México y que compartieran información sobre sus movimientos.

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Según primeros reportes, una vez que se confirmó que estaba en Venezuela, agentes procedieron a detenerla, asegurándola y colocándola bajo custodia.

Actualmente, la sospechosa está bajo resguardo en Venezuela mientras se cumplen los trámites necesarios para formalizar su extradición.

El caso avanzó de forma rápida desde que se tuvo conocimiento del crimen, pues la Fiscalía inició de inmediato una investigación que permitió reunir las pruebas suficientes para establecer la probable participación de Erika María ’N’ en los hechos ocurridos dentro del domicilio donde fue asesinada Carolina Flores Gómez, lo que permitió delinear una ruta clara para su localización.

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Con base en esos elementos, el 17 de abril de 2026, apenas un día después de presentada la denuncia, un juez de control otorgó la orden de aprehensión correspondiente, lo que permitió escalar el caso a nivel internacional mediante la coordinación con la Fiscalía General de la República, instancia que apoyó en la gestión de los mecanismos de búsqueda fuera del país.

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El feminicidio ocurrió al interior de un departamento ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde la exreina de belleza, de 27 años, fue privada de la vida en un hecho que quedó registrado por cámaras de seguridad instaladas al interior de la vivienda, lo que permitió a las autoridades reconstruir la secuencia de lo ocurrido y establecer una línea clara de investigación.

Tras el ataque, la presunta asesina abandonó el domicilio y luego salió del país, lo que obligó a las autoridades a activar mecanismos de cooperación internacional para su localización, derivando finalmente en su detención en Venezuela.

feminicidio Asesinato
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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