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Al interior de la gigantesca mansión donde Julio Iglesias se refugiará tras el escándalo de acusaciones

El cantante compró este búnker con lagos artificiales y elevador

Mayo 03, 2026
mansion de julio iglesias.jpg

Julio Iglesias compró la propiedad en 2025

Captura Antena 3

Julio Iglesias ansía volver a España. De hecho, ya sabe dónde se refugiará para mantenerse a salvo del escándalo.

Susana Uribarri, periodista de Antena 3, habló con el cantante español, quien hizo sus primeras declaraciones luego de haber transitado por las acusaciones de agresión y abuso sexual en su contra.
“Julio tiene más ganas que nadie de volver a España. El año pasado tenía pensado hacerlo y no lo hizo por los incendios”, contó Uribarri.
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¿Pero dónde podría estar mientras está en España? Es decir, dónde que pueda estar a salvo del escándalo.
Julio tiene la respuestas ideal: Galicia. Más específicamente Piñor, el pueblo gallego donde nació su padre.

¿Dónde está la mansión de Julio Iglesias?

Piñor, se explica en un reportaje del diario español “20 minutos” ha sido famoso por sus fábricas de ataúdes.
Con apenas mil habitantes, Julio Iglesias encontró en 2025 la oportunidad ideal: la mansión más grande del pueblo se puso en venta.

“Después de meses cerrada, la imponente propiedad, que pertenecía al exalcalde de Ourense Manuel Cabezas y a su mujer Ada Arroyo, fue vendida hace dos al artista, como han informado personas conocedoras de esta mediática operación inmobiliaria”, reportó 20 minutos en un reportaje de junio de 2025.
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¿Cómo es por dentro la mansión de Julio Iglesias?

El portal “Noticias del vino” publicó una foto aérea de la propiedad de Julio Iglesias, y que de acuerdo con reportes de prensa, tiene a una decena de trabajadores laborando en su interior para darle mantenimiento.

“La propiedad es un búnker de confort: lago artificial, jardines de diseño y un garaje con capacidad para una flota de 20 coches”, publicó el mencionado portal.
mansion de julio iglesias (2).jpg

Vista aérea de la mansión

Noticias del vino

Por si fuera poco “20 minutos” agrega un pequeño detalle aque da cuenta de lo lujoso que es el búnker.

“Incluso hay un ascensor interior. Algo que en Piñor, donde las casas son de piedra y escaleras estrechas, suena casi a ciencia ficción”.

Al interior de Julio Iglesias
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