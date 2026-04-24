Caso Carolina Flores: ¿quién cuidará del bebé que deja en ORFANDAD a los ocho meses?

El crimen en el que perdió la vida la exreina de belleza, Carolina Flores Gómez, sigue causando conmoción e indignación, no sólo por la violencia con la que se cometió, sino también por las acciones posteriores de su esposo, Alejandro Sánchez Herrera.

A través de videos que circulan en redes sociales se ha podido comprobar que fue su suegra, Erika ’N’, quien actualmente se encuentra prófuga de la justicia, quien le disparó en repetidas ocasiones.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que Carolina y su suegra conversan de forma natural hasta que Carolina ingresa a otra habitación de su departamento, hasta donde la sigue la sospechosa y le quita la vida.

En las grabaciones se alcanzan a escuchar al menos seis detonaciones de arma de fuego, y su esposo, al escuchar lo ocurrido, sale al recibidor a ver qué pasa. Al ver la escena le cuestiona a su madre sobre lo que hizo, a lo que ella le responde: “Nada, me hizo enojar (…) Tú eres mío, y ella te robó”.

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Alejandro Sánchez no era una figura pública, a pesar de estar casado con la exreina; sin embargo, ahora su nombre está en entredicho debido a que no denunció el delito el mismo día, sino que acudió a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México al día siguiente para contar lo ocurrido.

El esposo de la fallecida exreina de belleza también se encuentra bajo investigación. Se sabe que se dedica a la actividad empresarial en Baja California y tenía una relación amorosa con Carolina desde 2021.

Contrajeron matrimonio en 2024 y, fruto de su amor, nació su hijo, que tiene ocho meses.

La madre de Carolina

En tanto, Reyna Gómez Molina, asegura que no logra comprender cómo su yerno esperó un día para denunciar el asesinato, argumentando que tenía miedo de lo que le pudiera pasar a su bebé.

En una entrevista con el programa ‘Siéntese Quien Pueda’, de Univision, Gómez relató cómo se enteró de la muerte de su hija y explicó que lo primero que hizo fue gritar como una loca, porque llegó a pensar que era mentira.

“Yo empecé a gritar como loca y yo a lo lejos escuchaba una voz de una mujer y le decía: ‘Dime que la que está hablando es mi hija. Dime, por favor, qué es ella’”, dijo.

Mientras continúan las investigaciones, la madre de Carolina exigió a la justicia que la muerte de su hija no quede impune y que pronto se dé con la captura de la persona que lo hizo.

“Yo quiero que la persona que haya sido pague lo que hizo, así sea la mamá o quien haya sido, pague por lo que le hizo a mi hija”, afirmó.

¿Qué pasará con el bebé?

Carolina Flores tenía menos de un año de haberse convertido en madre junto a su esposo, pero tras el asesinato, surgen inquietudes sobre el futuro del bebé y a manos de quien quedará su cuidado.

Es la madre de la exreina de belleza quien despejó la incógnita aseverando que por el momento seguirá cuidado por su yerno.

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“Yo le pregunte a él que si quería que yo cuidara al niño. Me dijo que no”, según Reyna, su yerno le comentó que Carolina le había dicho que si algo le pasaba a ella, no le entregara a ella no le entregara a su hijo ni a su madre ni a su suegra.

En tanto, mientras siguen las investigaciones el menor permanecerá bajo la custodia de su padre.