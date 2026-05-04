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Shakira cantó en Copacabana pese a que su padre enfermó súbitamente; medios reportan que vivió un drama

La cantante fue muy criticada por empezar el show con una hora de retraso y por lucir desconcentrada

Mayo 03, 2026 • 
Alejandro Flores
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Shakira cantó Ivette Sangalo, Caetano Veloso, entre otros invitados. En el cuadro: con su padre cuando cumplió 87 años

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El concierto de Shakira en la famosa Avenida Atlántica de Copacabana estaba planeado para ser histórico y apoteósico. Contrario a eso, resultó caótico y reprobado incluso por algunos fans de la cantante colombiana.

Quienes la han visto varias veces en vivo a lo largo de la actual gira (que comenzó hace ya dos años) notaron a Shakira desorientada, sin coordinación en algunas coreografías y errática incluso en las partes vocales en las que usó playback.
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Además, fue muy criticada por haber empezado el concierto una hora después de lo pactado a pesar de que estaba en Brasil desde tres días antes.

Y en cuanto terminó su show de dos horas y 15 minutos, la cantante colombiana tomó un vuelo de vuelta a su casa en Miami.

¿Qué pasó con el papá de Shakira?

La razón de todos estos problemas parecen ser, sin embargo, un drama familiar, de acuerdo con varios reportes de la prensa brasileña.
El Correio Braziliense fue uno de los que reportó con mayor precisión lo que parece ser la causa del desconcierto y retraso de Shakira.

“Según una fuente del equipo de producción del evento que habló con Correio Braziliense, el padre de la cantante se enfermó y ella fue informada poco antes de subir al escenario. La artista pidió tiempo para recuperarse y no comenzó a la hora prevista”.

El papá de Shakira, William Mebarak Chadid, ha lidiado con crisis de salud desde hace un lustro. La más grave ocurrió apenas en 2024, cuando estuvo ingresado en el hospital en la unidad de cuidados intensivos en Barranquilla.

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Alejandro Flores

El escritor y profesor de literatura es una figura central en la vida de Shakira pues ha sido al mismo tiempo inspiración y apoyo para su carrera de cantautora.

Algunas versiones señalan que la emergencia médica de William fue un conato de infarto, pero esa información no ha sido confirmada.
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Mientras tanto, lo cierto es que Shakira ha permanecido inactiva en sus redes sociales a pesar de que el concierto de Copacabana supuso un hito en su carrera que la coloca al nivel de Lady Gaga y Madonna.

Shakira
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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