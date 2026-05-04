Otra polémica para Natalia Jimenez: tras uso de ambulancia y fallas en avión, exhiben un concierto casi vacío

Natalia Jiménez viajó a Venezuela para participar en el Festival por la Paz.

La cantante ya había estado recientemente en la capital del país Sudamericano con su show La Jiménez: agotó las localidades del Poliedro de Caracas el 26 de febrero pasado.

No obstante, en esta ocasión la respuesta fue totalmente diferente.

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Dos meses de polémicas para Natalia Jiménez

Natalia Jiménez lleva un par de meses entre polémicas. Primero se enfrentó al señalamiento de que hizo mal uso de una ambulancia para trasladarse al aeropuerto de la Ciudad de México y llegar a tiempo a un festejo en Tlaxcala con su amigo Carlos Rivera.

La cantante argumentó en su momento que la circunstancia en que sucedió el uso de la ambulancia no había sido un abuso, ya que en realidad todo comenzó cuando se sintió mal horas antes.

Jiménez se había presentado en el Festival Vive Latino y, de acuerdo con la versión de su esposo y mánager, comenzó a sentir malestares derivados de su condición de prediabetes.

Fue entonces que pidieron una ambulancia para pasar al hospital antes de viajar a Tlaxcala... aunque ciertamente, después del hospital, fue llevada en ambulancia al aeropuerto.

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Hace una semana, Natalia otra vez estuvo en controversia cuando estuvo a punto de fallar a su concierto en Fresnillo, Zacatecas. La cantante grabó un video a bordo de un avión en el que aseguró que la aeronave presentaba fallas y eso provocó el retraso de su vuelo.

Susana Zabaleta, quien también se presentó en Fresnillo un día después, contó otra versión y aseguró que Natalia Jiménez en realidad había retrasado el show por “capricho”.

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¿Dónde fue el concierto con poco público de Natalia Jiménez?

Ahora, su presentación en el Festival por la Paz, realizado la base aérea militar conocida como La Carlota, en Caracas, la pone otra vez en el centro de la discusión.

@NataliaJimenez confiando en Invershow que fue la productora (gobiernera) que la trajo hace poco al Poliedro nunca imaginó que venía a hacer un show "intimo" en La Carlota. Cuando salió y gritó "Buenas noches Caracas" la respuesta fue 🦗🦗🦗🦗🦗 pic.twitter.com/w6i4WIZGHv — @canguro (@elcangurofacho) May 2, 2026

Videos publicados en redes sociales muestran que el concierto tuvo poca convocatoria ya que apenas se ve que el público ocupa una pequeña área frente al escenario.

El amplio terreno de La Carlota provoca que se vea aún más solitario el concierto.

Sin embargo, los organizadores publicaron videos en los que se ve que el público, a pesar de ser escaso, disfrutó el show, lo mismo que Natalia Jiménez.

