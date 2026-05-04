Tras ser eliminado por agresivo, Naim Darrechi declara su amor por alguien que sigue en La Mansión VIP

Naim Darrechi tuvo dos episodios de ira incontrolable en La Mansión VIP durante los cuales rompió una puerta, se enfrentó a La Jessu y se enfrentó a varios habitantes.

El músico e influencer se enfrentó entonces al juicio de toda la Mansión, incluyendo a HotSpanish, el creador del reality show.

Todos coincidieron que sus ataques no eran simples reacciones, sino síntomas de algo que podría ser grave. “Lo que tú necesitas es ayuda siquiátrica”, le dijo Sol Moreno.

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Darrechi aceptó el consejo y por decisión propia salió de La Mansión VIP el jueves.

¿De quién se enamoró Naim en La Mansión VIP?

Dos días después, Darrechi retomó su vida cotidiana y el control de sus redes sociales.

Y lo primero que hizo es refrendar su amor por Kathy Cardona “la Blanquita”.

A través de un mensaje en el súper chat (la herramienta de Youtube que se usa para determinar a los ganadores de este reality show), Naim le mandó decir a Kathy que la amaba.

“Solo los sabemos lo que sentimos porque los ojos no mienten; descansa mi Girasol, lo estás haciendo muy bien”.

Darrechi publicó un video en el que se ve a él mismo en su casa esperando la reacción de su enamorada.

Kathy Cardona, en efecto, reaccionó y aceptó que, de hecho, lloró cuando él se fue de la Mansión.

“Yo pensé que no, pero sí me haces falta; te extraño. Ya hablamos cuando salga, te quiero mucho”.

En su casa, Naim Darrechi brincó de alegría cuando vio la respuesta de su amada y luego gritó:

"¡La tengo! Es mía”.

