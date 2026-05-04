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El día que Jorge D’Alessio no despertaba de una crisis por su adicción y Ernesto lo reanimó con música

Los hermanos se emocionaron al recordar ese episodio durante el séptimo programa de “Juego de voces”

Mayo 04, 2026 • 
Alejandro Flores
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Los hermanos lloraron

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La semifinal de “Juego de Voces: Hermanos y rivales”, tuvo otra vez varios momentos que hicieron chillar a sus participantes.

Camila Fernández, por ejemplo, sorprendió y conmovió con una interpretación sublime a pesar de que tenía temperatura y no se sentía bien.
“Imagínate cómo lo haces cuando te sientes bien”, le dijo Angélica Vale.
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Además, las hermanas Lascurain la alabaron hasta el punto de llamarla una artistas con enorme futuro. “Ya estás en el reino de las artistas”, le dijeron.

Los hermanos de Río Roma, por su parte, tuvieron su momento cuando contaron algo que nadie sabía: estuvieron separados durante algunos días, es decir, que Río Roma se desintegró durante ese tiempo.
De hecho, Raúl abandonó a José Luis en Viña del Mar, cuando estaban a punto de presentarse en ese prestigioso festival.

Aprovechó ahora el momento en Juego de Voces para pedirle perdón.

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¿Qué le pasó a Jorge D’Alessio por culpa de las adicciones?

Y sin duda otra vez el momento más lacrimógeno de la noche fue el de Ernesto D’Alessio y su hermano Jorge. El primero recordó una anécdota dolorosa de su juventud, cuando atravesaron por una crisis de adicciones.

“Fue muy doloroso, yo pensé que se me iba mi mejor amigo, mi colega”, contó Ernesto.

Jorge D’Alessio en ese tiempo ya tenía un grupo musical con el que solía presentarse con un performance de coros... y de alguna manera eso fue lo que le salvó la vida.
Ernesto recuerda:

“No despertaba y a mí se me ocurrió recordarle... para veer si reaccionaba, cantarle lo que él siempre hacía: everybody say oh, oh oh. Y en ese momento el comenzó a hacer: oh oh oh”.

Tanto Ernesto como Jorge lloraron y contagiaron de esa emoción al resto de los concursantes y Angélica Vale.

“Y está vivo ¿me entiendes, prima? Y a partir de ahí decidimos: nunca más. Sabíamos que eso nos iba a matar”.

JORGE D’ALESSIO ernesto dalessio
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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