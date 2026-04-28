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Buscan en 196 países a la suegra de Carolina Flores; podría pasar 92 años EN PRISIÓN

Ya se giró una ficha roja de la Interpol contra la principal sospechosa del asesinato de la exreina de belleza.

Abril 28, 2026 • 
Ericka Rodríguez
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Erika María Guadalupe ’N’, suegra de Carolina Flores, es buscada internacionalmente.

N+/Instagram

La Fiscalía General de la República (FGR) solicito a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la emisión de una ficha roja contra Erika María Guadalupe ’N’, señalada como la principal sospechosa del asesinato de Carolina Flores Gómez, ocurrido en la ciudad de México.

Según el informe pericial, la joven de 27 años que fue coronada como ‘Miss Teen Universe Baja California’ en 2017, recibió 12 impactos de bala, seis en la cabeza y seis en el tórax, todos disparados con un arma calibre nueve milímetros.

Uno de los elementos clave en la investigación es la declaración de Alejandro ’N’, esposo de la víctima, quien habría señalado a su propia madre como la responsable del ataque.

El testimonio del marido de Carolina, junto a otros indicios, permitió que un juez emitiera una orden de aprehensión en su contra.

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En tanto, las autoridades han indicado que Erika María Guadalupe ’N’ cuenta con antecedentes de haber participado en la vida pública. Se sabe que hay registros del Instituto Estatal Electoral de Baja California que indican que en 2016 fue candidata a regidora en Ensenada por el PRD.

Ante la posibilidad de que la sospechosa haya salido del país, la FGR activó la ficha roja de Interpol, mecanismo que permite su localización y detención en el extranjero.

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Actualmente, la suegra de Carolina es considerada prófuga de la justicia, y su nombre ya forma parte de los sistemas internacionales de búsqueda de criminales.

El caso ha abierto nuevas líneas de investigación, luego de que se detectara que la muerte de Carolina Flores no fue notificada de inmediato a las autoridades, situación que podría haber retrasado las primeras diligencias.

92 años en la cárcel

Al tiempo, la abogada Guadalupe Martínez, invitada al programa ‘Hoy’, explicó que Erika María Guadalupe ’N’ podría recibir una sentencia de 35 a 70 años de prisión por el caso de la exreina de belleza, ya que este se investiga por el delito de feminicidio.

Sin embargo, señaló que, si su hijo Alejandro ’N’ estuviera implicado, la pena podría incrementarse “una tercera parte”, ya que se “agrava el feminicidio”. Es decir, 35 años se incrementan 11 años más, pudieran ser 46 años, la mínima para los dos, amare e hijo, y la máxima pudiera ser de hasta 92 años, se incrementan 22 años.

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Finalmente, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el crimen y dar con el paradero de la presunta responsable.

feminicidio asesina
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
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