Suscríbete
Síguenos en:
Famosos

Podrían EMBARGAR propiedades de Maxine Wooside… Ana María Alvarado busca “ver de qué manera paga”

Tras ganar el juicio por despido injustificado, la conductora no descarta pedirles a sus abogados garanticen su indemnización.

Mayo 04, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ana-Maria-Alvarado-Maxine.jpg

Ana María Alvarado busca cómo cobrarle a Maxine Woodside.

Getty Images/Instagram

“Como ella no pagó una fianza, yo ya puedo ejecutar la sentencia junto con mis abogados”.

Luego de formar una exitosa mancuerna en el periodismo de espectáculos, que duró más de 30 años, en 2023, la relación laboral se fracturó entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado, y fue esta última quien denunció que ‘La Reina de la Radio’ la había desvinculado del programa ‘Todo para la Mujer’.

Ante una batalla legal que suma más de tres años, Alvarado indica que un juez falló a su favor, obligando a Woodside a reinstalarla en su puesto o a pagar una costosa indemnización.

Ambas posibilidades no se han concretado, pese a que Maxine ya no tiene opciones legales para revertir la sentencia.

TE RECOMENDAMOS: Maxine Woodside usa un último recurso para no pagarle liquidación de Ana María Alvarado

Ahora, es en una entrevista que otorgó la periodista a Michelle Ruvalcaba donde desveló que, tras el fallo obtenido en noviembre de 2025, ya puede solicitar la ejecución de la sentencia:

“Ya gané; o sea, la sentencia está dictada a mi favor. Y aunque esté el amparo, como ella no pagó una fianza, yo ya puedo ejecutar la sentencia junto con mis abogados. O sea, ya lo puedo cobrar”.

Sin embargo, Alvarado subrayó que las leyes definen mecanismos para solicitar el pago de la cantidad económica definida como indemnización, un proceso que calificó como “burocrático”.

Te puede interesar...
cruz-martinez-villarreal-audiencia-.jpg
Famosos
Esto dijo Alicia Villarreal al salir de la primera audiencia fallida con Cruz Martínez
Abril 24, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia villarreal cruz martinez divorcio
Famosos
Se confirman cargos por los que Alicia Villarreal denunció a Cruz Martínez
Febrero 21, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia villarreal reclamos arturo carmona
Famosos
Alicia Villarreal explotó contra Arturo Carmona y le hizo un fuerte reclamo sobre su relación con Cruz Martínez
Marzo 11, 2025
 · 
Andrea Ávila
ALICIA-villarreal-denuncia-cruz-tentativa.jpg
Famosos
Alicia Villarreal ratificó su DENUNCIA contra Cruz Martínez pero no confirmó de qué cargos lo acusa
Febrero 20, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia-violencia-auxilio.jpg
Famosos
Captan a Alicia Villarreal en reunión con sus abogados en CDMX tras pedir auxilio por violencia intrafamiliar
Febrero 18, 2025
 · 
TVyNovelas
alicia villarreal cruz martínez
Famosos
Así fue la turbulenta relación entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez: todas las polémicas y su divorcio
Febrero 17, 2025
 · 
Alexis Ceja
alicia villarreal.jpg
Famosos
Alicia Villarreal habla tras vinculación a proceso de Cruz “N": “Mi único lugar seguro es el escenario”
Noviembre 20, 2025
 · 
Alejandro Flores

Por ello, Ana María puso sobre la mesa la posibilidad de solicitar a su equipo legal vías para garantizar el pago. “Ahora hay que ejecutar otro proceso para ver de qué manera te pagan. Entonces, no es así como que un juez dicte sentencia y ya, sino que hay que hacer una serie de procedimientos”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Ana María Alvarado recibe golpe bajo: la despiden de otro trabajo mientras espera liquidación de Maxine

Aunque reconoció que el proceso superó el tiempo estimado por sus abogados, señaló que será paciente: “Tengo calma. Por fortuna, tengo otros trabajos. Esperaré serenamente, como dice la canción”, sentenció.

Ana María Alvarado Maxine Woodside despido injustificado
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mansion de julio iglesias.jpg
Famosos
Al interior de la gigantesca mansión donde Julio Iglesias se refugiará tras el escándalo de acusaciones
Mayo 03, 2026
mariajose cuevas jose luis cuevas.jpg
Famosos
Documentalista de Juan Gabriel narra su propio drama: ni siquiera sabe dónde están las cenizas de su papá
Mayo 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
natalia jimenez (2).jpg
Famosos
Otra polémica para Natalia Jimenez: tras uso de ambulancia y fallas en avión, exhiben un concierto casi vacío
Mayo 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
shakira papa copacabana.jpg
Famosos
Shakira cantó en Copacabana pese a que su padre enfermó súbitamente; medios reportan que vivió un drama
Mayo 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
naim darrechi kathy blanquita.jpg
Famosos
Tras ser eliminado por agresivo, Naim Darrechi declara su amor por alguien que sigue en La Mansión VIP
El influencer y músico tuvo dos episodios de violencia en el lapso de tres días
Mayo 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
rivales a doble juego.jpg
Series y Cine
Fabio Levy y Alejandro Goguet se aman en secreto mientras anotan goles en micronovela de ViX; ¿cuándo verla?
Los actores protagonizan la adaptación mexicana de la serie canadiense “Heated Rivalry”, popular por su tono sensual
Mayo 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
shakira polemicas copacaba.jpg
Famosos
Polémicas de Shakira en Copacabana: ¿hizo playback y el gobierno infló la cifra de asistentes?
La cantante colombiana habría superado a Madonna e igualado a Lady Gaga en el récord histórico de Copacabana.
Mayo 03, 2026
 · 
Alejandro Flores
nodal papa marca.jpg
Famosos
¿Cuántas marcas tiene el papá de Nodal y qué cosas puede vender con su nombre?
Jaime González controla gran parte del negocio que genera el cantante a través de su empresa JG Music, desde sombreros hasta conciertos
Mayo 02, 2026
 · 
Alejandro Flores