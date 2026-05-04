Podrían EMBARGAR propiedades de Maxine Wooside… Ana María Alvarado busca “ver de qué manera paga”

“Como ella no pagó una fianza, yo ya puedo ejecutar la sentencia junto con mis abogados”.

Luego de formar una exitosa mancuerna en el periodismo de espectáculos, que duró más de 30 años, en 2023, la relación laboral se fracturó entre Maxine Woodside y Ana María Alvarado, y fue esta última quien denunció que ‘La Reina de la Radio’ la había desvinculado del programa ‘Todo para la Mujer’.

Ante una batalla legal que suma más de tres años, Alvarado indica que un juez falló a su favor, obligando a Woodside a reinstalarla en su puesto o a pagar una costosa indemnización.

Ambas posibilidades no se han concretado, pese a que Maxine ya no tiene opciones legales para revertir la sentencia.

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Ahora, es en una entrevista que otorgó la periodista a Michelle Ruvalcaba donde desveló que, tras el fallo obtenido en noviembre de 2025, ya puede solicitar la ejecución de la sentencia:

“Ya gané; o sea, la sentencia está dictada a mi favor. Y aunque esté el amparo, como ella no pagó una fianza, yo ya puedo ejecutar la sentencia junto con mis abogados. O sea, ya lo puedo cobrar”.

Sin embargo, Alvarado subrayó que las leyes definen mecanismos para solicitar el pago de la cantidad económica definida como indemnización, un proceso que calificó como “burocrático”.

Por ello, Ana María puso sobre la mesa la posibilidad de solicitar a su equipo legal vías para garantizar el pago. “Ahora hay que ejecutar otro proceso para ver de qué manera te pagan. Entonces, no es así como que un juez dicte sentencia y ya, sino que hay que hacer una serie de procedimientos”.

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Aunque reconoció que el proceso superó el tiempo estimado por sus abogados, señaló que será paciente: “Tengo calma. Por fortuna, tengo otros trabajos. Esperaré serenamente, como dice la canción”, sentenció.