Conmoción en Mexicali por ‘Vicentito’, de 3 años, quien murió tras pasar horas en un auto; su mamá ESTABA EBRIA

“El médico legista pudo observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, estas producidas por el calor al que estuvo expuesto”.

‘Vicentito’, de 3 años, murió en Mexicali tras permanecer por más de 12 horas en un coche mientras su mamá fue detenida, lo que ha provocado una ola de indignación en la ciudad.

Según primeros reportes, el deceso ocurrió el 2 de mayo por la mañana y la causa del fallecimiento fue un golpe de calor, así lo confirmó la necropsia realizada por el Servicio Médico Forense.

TE RECOMENDAMOS: Dos hermanitos de 5 y 8 años jugaban A LAS ESCONDIDAS y los encuentran sin vida dentro de un congelador

La tragedia se desató en el fraccionamiento La Rioja, y versiones apuntan a que la madre del menor volvió a su domicilio poco antes de la medianoche del viernes tras acudir a una fiesta. Al llegar, entró a su casa y se bañó, pero olvidó a ‘Vicentito’ en su silla de seguridad al interior de su vehículo.

Al darse cuenta de la ausencia de su hijo, la mujer de nombre Roxana, lo buscó y halló inconsciente por lo que pidió auxilio.

De acuerdo al médico forense, ese día la temperatura osciló entre 25 y 35 grados, pero al interior del carro se estima que alcanzó más de 45 grados. En tanto, el niño presento quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar y confirmaron que el niño ya no presentaba signos vitales. El Ministerio Público solicitó una necropsia al SEMEFO, que determinó que Vicente falleció entre las nueve y diez de la mañana.

“En la inspección general el menor presenta buen peso y buena talla para la edad, no presenta huellas de violencia como tal. Mientras que en cuanto a lesiones el médico legista pudo observar quemaduras de primer grado en muslos y antebrazos, estas producidas por el calor al que estuvo expuesto”, dijo el director del SEMEFO.

El cuerpo fue identificado por el padre del menor, quien indicó que él no se encontraba en la ciudad durante los hechos.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hallan sin vida a niño de 2 años EN UN COSTAL en pleno desierto; habría sido atacado por animales

¿Qué pasó con la mamá?

Roxana permanece detenida y a disposición de la Fiscalía General del Estado de Baja California mientras se determinaba su situación jurídica. Autoridades locales abrieron una investigación por posible omisión de cuidados.

Las versiones preliminares señalaron que la madre habría llegado en presunto estado de ebriedad y que el menor fue olvidado tras la fiesta, aunque las autoridades aún no lo han confirmado.