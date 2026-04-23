Jorge Ortiz de Pinedo se aferra a la esperanza de recibir un trasplante de pulmón para eliminar el EPOC

El comediante asegura que quiere alargar su “estancia en el planeta”.

Abril 23, 2026 • 
Ericka Rodríguez
El comediante Jorge Ortiz de Pinedo busca que aparezca un donador de pulmón.

“Me han quitado dos pedazos de pulmón y tengo EPOC he tenido cáncer dos veces por fumar”.

El actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo habló de nueva cuenta sobre la enfermedad pulmonar obstructiva que padece y reveló que no pierde la esperanza de que exista un donador de pulmón.

De Pinedo comparte que busca eliminar el EPOC, aunque sabe que una intervención de ese tipo tendría otro tipo de repercusiones, sin embargo, está dispuesto a correr el riesgo.

En una charla para el medio Posta, expresó que “tengo siempre la esperanza de que a lo mejor se active el protocolo para mí como paciente receptor y que existe un donador que sea de mi talla de mi tamaño con pulmones limpios buenos de mi mismo tipo de sangre que coincida conmigo, cuándo no lo sé, no tengo prisa porque estoy bien pero algún día se va a dar, y me permitirá alargar mi estancia en el planeta”.

El creador de personajes como ‘Cándido Pérez’ ha hablado abiertamente que la enfermedad pulmonar que padece es derivada de su adicción al tabaco, misma que le hizo tener dos veces cáncer y por lo que le tuvieron que quitar dos lóbulos.

Lucha-Moreno.jpg
Famosos
‘Mimí’ de ‘Flans’ de luto por el deceso de su madre, la actriz y cantante Lucha Moreno
Abril 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Doctora-Sandra-Lee.jpg
Hollywood
La famosa dermatóloga Sandra Lee sufre DERRAME CEREBRAL en plena grabación: una parte de su “cerebro murió”
Abril 15, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Alexa-Hoffman.jpg
Famosos
Alexa Parra confiesa que cometió UN ERROR EN LA DENUNCIA contra su padre: “he traído cargando muchísimo la culpa”
Abril 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Maribel-Guardia.jpg
Famosos
Maribel Guardia enciende la polémica al promocionar “SUEROS VITAMINADOS” asociados a la muerte de 8 personas
Abril 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rey-Felipe.jpg
Famosos
El rey Felipe VI HUYE tras el escándalo de “sus novios” y asiste sin Letizia ni sus hijas a una boda
Abril 14, 2026
 · 
Ericka Rodríguez

A consecuencia del presente que enfrenta, el histrión de 78 años, envía un mensaje a los jóvenes para que eviten el uso de vareadores y cigarros electrónicos por su gravísimo daño a la salud.

“Eso de que dice nada más puro vaporcito, tiene contaminantes hace daño, ha habido gente muy mal de sus pulmones por este tipo de aficiones que no llevan a nada, véanme a mí como ejemplo, me han quitado dos pedazos de pulmón y tengo EPOC he tenido cáncer dos veces por fumar, no vale la pena”, finalizó.

Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
Juan-Osorio-Pablo-Lyle.jpg
Famosos
Pablo Lyle SALDRÍA DE PRISIÓN este 2026, así lo dice Juan Osorio: “seré el primero en trabajar con él”
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
mariana levy amor real (1).jpg
Famosos

La impactante transformación de Mariana Levy en la última telenovela antes de su muerte
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
karime pindter (1).jpg
Famosos
Karime Pindter rompe con su novio: creyó que era su Tommy Mottola pero descubrió que “sataniza” a las famosas
Abril 23, 2026
 · 
Alejandro Flores
KARELY RUIZ KIM SHANTAL PONCHO DE NIGRIS.jpg
Famosos
Karely Ruiz vs. Poncho De Nigris: lo desmiente y se va con la competencia para pelear en Supernova
Abril 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
Carolina-Flores-video.jpg
Viral
Caso Carolina Flores: se filtra escalofriante video donde su suegra le dispara hasta la muerte: “ME HIZO ENOJAR”
En las imágenes se observa cómo el esposo le pregunta a su madre qué hizo mientras lleva a su hijo en brazos.
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Tirador-Teotihuacan-hermana.jpg
Viral
Hermana del tirador de Teotihuacán rompe el silencio y afirma: “No tengo por qué DISCULPARME”
La mujer difundió un mensaje y dice que el 90% de la información que se ha compartido es mentira.
Abril 23, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
diego luna mexico 86 netflix.jpg
Series y Cine
¿Quién fue Martín de la Torre, personaje de Diego Luna en la serie “México 86" y cuál fue su peor escándalo?
El personaje está basado en hechos reales. También aparecen José Ramón Fernández y Hugo Sánchez
Abril 22, 2026
 · 
Alejandro Flores
mhoni vidente nodal angela aguilar.jpg
Famosos
Mhoni Vidente descubre por qué Nodal canceló la boda con Ángela Aguilar y no es por falta de amor
La tarotista también predijo dónde será la boda luego de que se canceló el plan de hacerla en el rancho de los Aguilar en Zactaecas
Abril 22, 2026
 · 
Alejandro Flores