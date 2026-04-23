Jorge Ortiz de Pinedo se aferra a la esperanza de recibir un trasplante de pulmón para eliminar el EPOC

“Me han quitado dos pedazos de pulmón y tengo EPOC he tenido cáncer dos veces por fumar”.
El actor y comediante Jorge Ortiz de Pinedo habló de nueva cuenta sobre la enfermedad pulmonar obstructiva que padece y reveló que no pierde la esperanza de que exista un donador de pulmón.
De Pinedo comparte que busca eliminar el EPOC, aunque sabe que una intervención de ese tipo tendría otro tipo de repercusiones, sin embargo, está dispuesto a correr el riesgo.
En una charla para el medio Posta, expresó que “tengo siempre la esperanza de que a lo mejor se active el protocolo para mí como paciente receptor y que existe un donador que sea de mi talla de mi tamaño con pulmones limpios buenos de mi mismo tipo de sangre que coincida conmigo, cuándo no lo sé, no tengo prisa porque estoy bien pero algún día se va a dar, y me permitirá alargar mi estancia en el planeta”.
El creador de personajes como ‘Cándido Pérez’ ha hablado abiertamente que la enfermedad pulmonar que padece es derivada de su adicción al tabaco, misma que le hizo tener dos veces cáncer y por lo que le tuvieron que quitar dos lóbulos.
A consecuencia del presente que enfrenta, el histrión de 78 años, envía un mensaje a los jóvenes para que eviten el uso de vareadores y cigarros electrónicos por su gravísimo daño a la salud.
“Eso de que dice nada más puro vaporcito, tiene contaminantes hace daño, ha habido gente muy mal de sus pulmones por este tipo de aficiones que no llevan a nada, véanme a mí como ejemplo, me han quitado dos pedazos de pulmón y tengo EPOC he tenido cáncer dos veces por fumar, no vale la pena”, finalizó.