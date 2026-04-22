Encuentran sin vida a ex Miss Baja California en Polanco: su suegra es la principal SOSPECHOSA

El pasado miércoles 15 de abril, Carolina Flores Gómez, de 27 años, fue hallada sin vida dentro de un departamento de la colonia Polanco. El asesinato está causando conmoción no sólo por el hecho sino por la aplicación de los protocolos de justicia.

Aunado a ello se suma que la denuncia se presentó un día después.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mantiene en la mira a Alejandro, esposo de la víctima, y a su madre, Erika María, señalada como la presunta responsable del crimen.

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Según las primeras investigaciones, la causa del deceso fue un impacto de bala en la cabeza. La precisión del disparo y las condiciones en las que fue hallada Flores Gómez orillaron a las autoridades a abrir una carpeta para esclarecer los hechos.

Existen otras versiones que contradicen la mecánica del crimen y que hablan de múltiples impactos de bala. Además del testimonio del personal de seguridad del edificio, quienes afirmaron no haber escuchado detonaciones ni ruidos fuera de lo común.

Las indagatorias se concentran en el círculo cercano de la víctima. De acuerdo con los primeros señalamientos, Alejandro, esposo de Carolina, responsabilizó directamente a su madre, Erika María, de haber disparado contra la joven.

Al tiempo, el proceso judicial ha estado marcado por la polémica, pues inicialmente se planteó como homicidio doloso, por lo que colectivos feministas y agrupaciones civiles exigen se reclasifique como feminicidio.

¿Quién era Carolina Flores Gómez?

Nació el 4 de abril en Ensenada, Baja California. Desde muy pequeña mostró interés por destacar en el modelaje y los certámenes de belleza. Saltó a la fama en 2017, cuando fue coronada como Miss Teen Universe Baja California, título que le permitió representar a su estado natal a nivel nacional.

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Desde Baja California, el gobierno estatal, encabezado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, así como diversas instituciones educativas, han expresado su condena y demandan justicia pronta, transparente y sin impunidad.